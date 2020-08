Terça-feira será de baixa umidade do ar e máxima de 39°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, o dia será de céu claro com névoa seca; máxima poderá chegar aos 33°C





A terça-feira (11) será de predomínio de muito calor em Mato Grosso do Sul, com as máximas podendo chegar aos 39°C. Sem previsão de chuva, o clima continuará seco com baixa umidade do ar.





Em Campo Grande, o dia será de céu claro com névoa seca. A temperatura máxima poderá chegar aos 33°C e a umidade do ar ficará entre 20% a 50%.





Na região sul e leste, a terça-feira será de céu claro com poucas nuvens. A máxima será de 35°C em Dourados, Amambai, Antônio João, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Naviraí, Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria e Aparecida do Taboado.





No Pantanal, os termômetros poderão chegar aos 38°C em Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá. A umidade do ar ficará entre 20% a 60%.





Em Camapuã, Alcinópolis, Pedro Gomes, Sonora e Rio Negro, o dia será de céu claro com poucas nuvens e máxima poderá chegar aos 39°C nesta terça-feira. A umidade ficará entre 10% a 60%.