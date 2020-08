Sexta-feira será de céu aberto e temperaturas podem atingir 41°C em MS

Até o dia 10 de setembro não há expectativa de chuva para o Estado





O dia começou com céu aberto e calor em Campo Grande nesta sexta-feira (28), bem diferente dos dias frios e chuvosos registrados no fim da semana passada. Segundo a previsão, o clima da Capital deve ser o mesmo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem que podem atingir 41°C .





De acordo com informações do Cemtec ( Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá predomínio de sol em todas as cidades e até o dia 10 de setembro não há expectativa de chuva.





A temperatura deve atingir máximas elevadas. Em Corumbá chega a 41°C, Sonoro 40°C e nos municípios de Coxim e Miranda fica na casa dos 39°C. Na Capital e em Três Lagoas a máxima será de 34°C.





A umidade relativa do ar ficará elevada apenas na área sul do Estado, mas em outras regiões, há indicação de cuidados por causa do tempo seco.





No sábado (29) as mesmas condições de tempo devem se manter, com predomínio de sol, poucas nuvens e umidade do ar em estado de alerta.