Sexta-feira de calor de 40°C e possibilidade chuva isolada em MS

Em Campo Grande, a temperatura máxima será de 35°C nesta sexta-feira





A sexta-feira (14) será de muito calor em Mato Grosso do Sul, com as máximas podendo chegar aos 40°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas.





Em Campo Grande, a manhã será de muitas nuvens com chances de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 35°C. Em Dourados, Amambai, Ponta Porã, Rio Brilhante, Maracaju, Eldorado e Mundo Novo, os termômetros poderão chegar aos 37°C. Pode chover no período da manhã.





No leste do Estado, a previsão é de sol entre nuvens e máxima de 37°C em Três Lagoas, Inocência, Selvíria, Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Em Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, a máxima será de 40°C. Há possibilidade de chuva isolada de manhã.





Em Sonora, Camapuã, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Figueirão, a temperatura máxima também poderá chegar aos 40°C. Não há previsão de chuva.