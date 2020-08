Senador Nelsinho Trad abre painel de discussões sobre rota bioceânica em seminário do Parlasul

Por proposição do senador Nelsinho Trad (PSD/MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o Parlamento do Mercosul vai promover nesta segunda-feira a partir das 9h de MS o seminário internacional sobre a Rota Bioceânica. “É uma oportunidade do mundo conhecer a Rota Bioceânica, que vai trazer mais desenvolvimento para o Brasil e, principalmente, para o nosso Mato Grosso do Sul”, destaca o senador Nelsinho Trad, que vai abrir o painel de debates sobre o corredor bioceânico e é presidente da representação brasileira do Parlasul no Congresso.





De acordo com os organizadores do evento, o Parlamento do Mercosul, tem hoje três espaços econômicos em processo de consolidação no mundo (América do Norte, Europa Unificada e Ásia – Oceânia –Pacífico). Pela consolidação de uma aliança estratégica sul-americana entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico não podem ficar de fora do acordo do formato de vinculação global do Bloco Ásia-Oceania-Pacífico, especialmente pela particularidade de ser o projeto da rota bioceânica, ainda em processo de desenvolvimento. “Defendemos o projeto em reuniões do Parlasul e fomos ouvidos”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Para o parlamentar sul-mato-grossense, a rota bioceânica é um salto de competitividade para o Brasil, Paraguai, Chile e Argentina. “Trata-se de um corredor rodoviário bioceânico que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O traçado tem início em Porto Murtinho e segue até o porto de Antofagasta, no Chile, passando por Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai e Argentina. Esse corredor vai gerar oportunidades: de Antofagasta a Xangai, viagem que dura cerca de 54 dias, levará 42 com a rota. Haverá redução do tempo de viagem e de custos”, esclareceu.





Programação





A abertura do evento será feita pelo chefe do Ministério de Relações Exteriores da República Argentina Guillermo Justo Chávez, dando às boas vindas aos participantes. Depois, a mesa diretora do Parlasul, o presidente, senador da Argentina Oscar Laborde e o vice, deputado do Brasil Celso Russomano, e demais membros vão se manifestar sobre o evento.





Por volta das 10h30 de MS, será dado o início ao painel de expositores. O primeiro a ministrar palestra sobre a Integração da América do Sul com o mundo é o senador Nelsinho Trad; após será a vez do governador de Chaco, na Argentina, Jorge Milton Capitanich. Depois, vão também falar sobre o corredor bioceânico: da delegação argentina Cecília Brito e o coordenador de assuntos econômicos do Brasil, ministro João Carlos Parkinson.





Haverá discussões ainda sobre a questão do transporte e dos setores produtivos até 15h de MS, com envolvimento de todos os países do Mercosul. “Será uma jornada de muito aprendizado”, considera o senador Nelsinho Trad.​