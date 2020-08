Semana começa com céu nublado na Capital e Inmet prevê chuva para todo o Estado

Na Capital, a máxima não passará dos 27°C; há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia





A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (17) é céu nublado em todas as regiões e pancadas de chuvas. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na região norte as máximas poderão chegar aos 40°C.





Em Campo Grande, a segunda-feira amanheceu ventando e com céu encoberto. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima não passará dos 27°C.





Na região sul do Estado, o dia será de muitas nuvens e há previsão de pancadas fortes de chuva acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 25°C em Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Naviraí, Rio Brilhante, Itaquiraí e Aral Moreira.





Em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Água Clara, a máxima será de 35°C. Aquidauana, Corumbá e Porto Murtinho, terão máxima de 39°C. Há previsão de chuva com possibilidade de ventos fortes a qualquer hora do dia.





Sonora, Alcinópolis, Rio Negro, Figueirão e Camapuã, a máxima será de 40°C. A segunda-feira também será de céu nublado na cidade, com pancadas de chuva de manhã e à noite.