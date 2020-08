Semana começa com céu aberto, calor durante o dia e sem previsão de chuva

Espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20%

O dia em Campo Grande amanheceu com temperatura amena na casa dos 20ºC, por volta das 6h. A previsão para o decorrer do dia na Capital é de poucas nuvens, umidade relativa do ar entre 55% e 20% com máxima de 32ºC. No Estado, o céu será parcialmente nublado, mas sem chuva. O dia será quente em Mato Grosso do Sul com os termômetros marcando 36ºC.





Em Sete Quedas, a máxima será de 27ºC, em Sete Quedas 29ºC, em Dourados, Paranaíba e Chapadão do Sul 31ºC, em Água Clara e Jardim 33ºC, em Corumbá e Aquidauana 34ºC e Porto Murtinho 36ºC.





A semana terá grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas). Não há previsão de chuva até o dia 16 de agosto. Espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20% no período, considerado estado de atenção com tendência para alerta, conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde).





A orientação é consumir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 11h e 15 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. (Com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia, o esperado de chuva para Estado durante o mês de agosto varia entre 25 a 75 milímetros com os maiores acumulados se concentrando na parte centro-sul.