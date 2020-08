Saúde já realizou 98 transplantes de órgãos este ano em MS

©Edemir Rodrigues

Quase cem pessoas sul-mato-grossenses tiveram uma nova oportunidade de vida com transplantes de órgãos. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde e revela a manutenção das atividades do Governo do Estado, mesmo com o avanço da pandemia.





Dos 98 transplantes, 03 foram do coração, 79 de córnea e 16 de rim. O número de dadores de órgãos e tecidos em Mato Grosso do Sul, este ano, foram superiores aos do ano passado, sendo 69 órgãos captados, 27 doadores de órgãos e 94 de córneas.





Apesar do avanço, centenas de pessoas aguarda na fila de espera no Estado, sendo 04 pessoas a espera de um coração, 165 de córnea e 158 de rim. “Esse trabalho nos motiva a avançarmos na captação de órgãos. Nossas equipes estão preparadas para atender não só pacientes do Estado, mas também de todo o Brasil. Queremos avançar para, no futuro, também termos transplante de fígado aqui, que exige mais complexidade e estrutura”, destaca o titular da pasta, Geraldo Resende.





Na avaliação da coordenadora da Central Estadual de Transplantes de MS, Claire Miozzo, um dos principais elos dessa corrente de solidariedade é a família do doador, que escolhe fazer a doação em um momento de dor e perda. “Uma vez um fígado retirado aqui em Mato Grosso do Sul foi para o Acre. Os militares passaram uma noite toda viajando para salvar uma vida”, referindo-se ao apoio da Casa Militar para viabilizar as cirurgias e transporte de órgãos.