Sábado será de calor de até 35°C, céu claro e baixa umidade

Conforme o Inmet, ainda não há previsão de chuva para o Estado





O sábado será de calor, céu claro e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima pode chegar até 35°C, enquanto a umidade ficar em 20% na maior parte do Estado. Não há previsão de chuva.





De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30% caracterizam estado de atenção; quando a umidade está entre 12 e 20%, é considerado estado de alerta; e o estado de emergência é caracterizado por índices de umidade relativa do ar inferior aos 12%.





Agosto costuma ser acompanhado de calor com baixos índices de umidade relativo do ar, o que obrigada deixar a população em alerta com a saúde, especialmente em situação de pandemia.





Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 32°C e a umidade pode variar entre 20% e 70%.





Em Dourados o calor estará mais ameno. A temperatura varia entre os 14°C e 30°C, o céu terá poucas nuvens e umidade relativa do ar podendo chegar a 20%.





Em Corumbá, a mínima prevista é 19°C e máxima de 35°C, acompanhada de céu com pouca nuvens e umidade relativa do ar podendo chegar a 20%.





Em Coxim, região Norte do Estado, a temperatura varia entre 18°C e 34°C, com umidade mínima de 20% e poucas nuvens.





Na região Leste, o município de Três Lagoas podem registrar temperaturas entre 16°C e 32°C e umidade relativo do ar de 30%.