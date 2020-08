Rionegro e Solimões lançam "Refém da Madrugada" música fala sobre amor não correspondido

A inédita chega às plataformas digitais e YouTube na sexta-feira, dia 21 de agosto e conta com distribuição digital da Sony Music

















Rionegro e Solimões seguem em ritmo pra lá de acelerado em 2020. Driblando de pernada todos os percalços que o ano trouxe para o mercado fonográfico, eles seguem se reinventando a cada nova fase e preparam mais um grande lançamento para o público. Na sexta-feira, dia 21 de agosto é a data que marca a divulgação da música “Refém da Madrugada”. O novo single ganha também clipe a ser divulgado na mesma data no canal oficial do YouTube da dupla.





Este lançamento é extremamente emblemático na carreira dos sertanejos. "Refém da Madrugada" vem com uma carga muito importante envolvendo o gerenciamento 360 deles. O clipe da faixa foi retirado da live Encontro de Gerações, promovida dia 18 de julho, pelo Villa Country para comemorar seus 18 anos de existência. Esse é o primeiro lançamento que carimba, de fato, a parceira o escritório artístico Mega Produções Artísticas. “A distribuição digital será feita pela Sony Music e precederá o lançamento do nosso próximo DVD que virá em breve para o nosso público, gravado na nossa primeira transmissão ao vivo”, detalha Rionegro.





"Refém da Madrugada" é assinada por Rionegro, tem a direção musical de Junior Melo, e conta a bonita história dos românticos boêmios que bebem por um amor não correspondido. “Essa é uma daquelas que o Rionegro, de tempos em tempos, acerta. Os fatores que se uniram para ele acertar foram simples. É uma música gostosa de ouvir e surgiram naturalmente. Ele tava com a alma tranquila e usou o dom que Deus deu a ele”, comenta Solimões.





A primeira live de Rionegro e Solimões, a qual dará origem ao DVD que está por vir aconteceu em 25 de abril e reuniu os maiores sucessos de carreira dos sertanejos.









Confira o video clipe https://www.youtube.com/watch?v=xh6W3UhnzyE













Refém da madrugada - Rionegro e Solimões

(compositor: Rionegro)





Sou mais um refém da madrugada

Bebendo por um amor que eu apostei tudo

Mas não deu em nada

E tarde já é madrugada

A cidade está em silêncio

Não tem mais ninguém na rua

Só eu nesse bar bebendo

To com medo de voltar pra casa

Porque sei que a solidão lá me espera

A saudade também mora lá

E a noite ela vira fera













Sobre Rionegro e Solimões





Rionegro e Solimões completou no dia 1 de Abril de 2020, 31 anos de carreira levando nas costas o lema "Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão", Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios. Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 300 músicas gravadas, 19 CDs e 4 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família ("Peão Apaixonado", 2000), Cabocla ("Floresce", 2004), América ("Na Sola da Bota", 2005) e A Favorita ("Vida Louca, 2008).