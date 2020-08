RIO BRILHANTE| Polícia apreende computador de advogado ao investigar ameaças contra vítima de estupro

Estupro aconteceu em julho deste ano

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira (5) na casa e no escritório do ex-prefeito de Rio Brilhante a 158 quilômetros de Campo Grande, Sidney Foroni, celulares e computadores. Ele é um dos advogados acusados de coagir uma vítima de estupro para seu cliente.





Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, na casa e no escritório do advogado. O cliente de Foroni está foragido desde julho quando aconteceu o estupro, sendo que após o crime o autor acompanhado do filho e de Foroni foram até a casa da vítima, e a coagiram com uma arma apontada para a cabeça dela a assinar um papel desmentindo que foi estuprada por Gilson. A mulher foi estuprada e mantida em cárcere privado por Gilson, em julho.





O computador do escritório de Foroni, assim como, seu celular foi apreendido para ser analisado, já que o documento redigido para que a vítima assinasse estaria arquivado no computador. O filho de Gilson está preso desde o fim do mês de julho. Já Gilson está foragido e a polícia procura por ele.