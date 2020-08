Relacionamento moderno: MS tem 37,1 mil ‘sugar babies’ à procura de homens ricos

Por outro lado, estado tem 5,5 mil sugar daddies dispostos a gastar fortuna













Muitos conceitos antigos estão ficando para trás e a modernidade está impondo novas formas de relacionamento. Uma delas é a relação entre mulheres mais jovens, as sugar babies com homens experientes e ricos, os chamados sugar daddies. Em Mato Grosso do Sul, 55.638 pessoas estão cadastradas no site especializado no assunto, o meupatrocínio.com.





O próprio nome do site já é bem sugestivo e o tipo de relacionamento proposto por ele também fica evidenciado na página inicial, com o slogan: “Mulheres lindas, homens ricos”.





O raio-x dos cadastrados em MS no site mostra que os sugar daddies são um grupo mais exclusivo, com 5.508 homens ricos dispostos a investir fortunas para conquistar 37.161 sugar babies em MS. É claro que para eles a distância não é problema, então não precisam, necessariamente, se relacionar com alguém que more no mesmo estado.





O perfil dos sugar daddies é composto por empresários (38%), profissionais liberais (37%) – advogados, arquitetos, médicos, engenheiros, administradores e consultores -, e diretores de empresas (20%), dispostos a ser os “provedores da relação”, oferecendo apoio financeiro, de carreira e, claro, emocional às suas escolhidas.





Para se candidatar a sugar daddy as regras podem variar conforme a plataforma digital escolhida. Algumas exigem, por exemplo, que o candidato tenha renda mensal mínima de R$ 10 mil e perguntam quanto ele pretende gastar com sua sugar baby – que por sua vez deve informar na criação do perfil qual sua expectativa de estilo de vida, isto é, quanto deseja receber em mesadas, mimos, jantares, viagens etc.





No meupatrocínio, por exemplo, somente o programa de assinatura para ter acesso às sugar babies custa R$ 1 mil mensal.

Como funciona?





O grande lance desse tipo de relacionamento, que vem ganhando espaço, é que as coisas ficam bem claras e, apesar de não haver um contrato formal entre as partes, há um combinado.





Com perfil majoritariamente de jovens universitárias, um dos pedidos mais comuns das sugar babies é o pagamento de mensalidades e mesadas. É claro que elas também recebem mimos como roupas de marca, restaurantes badalados e viagens luxuosas.





O site também é bem claro quanto às ‘vantagens’ de ser um sugar daddies: encontre mulheres jovens e lindas, e tenha um relacionamento honesto e transparente.

Sugar Mommies





Se você pensou que só existia esse tipo de relacionamento entre mulheres mais jovens sendo bancadas por homens ricos se enganou. Em Mato Grosso do Sul são 12.585 sugar babies masculinos cadastrados.





Com interesses diferentes, eles procuram uma mulher madura para um relacionamento baseado em poder financeiro também. No estado, são 946 sugar mommies dispostas a dispender muito dinheiro para ter um relacionamento assim com um sugar baby masculino.