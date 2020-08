Quarta-feira será de sol claro, baixa umidade e calor de 35ºC

A quarta-feira amanheceu com temperatura amena em Campo Grande, mas os dias seguem quentes e secos no Estado sem expectativa de chuva. A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde e poderá variar entre 15% a 60%.





Há possibilidade de vento fraco a moderado em todas as regiões. A temperatura máxima no Estado será de 35ºC. Em Campo Grande, os termômetros marcam 31ºC no decorrer do dia. Em Paranaíba e Sete Quedas, as máximas serão de 30ºC, em Água Clara, Dourados e Ivinhema 31ºC, em Jardim 32ºC, em Coxim 33ºC, em Miranda, Corumbá e Aquidauana 34ºC e Sonora 35ºC.





A meteorologia indica possibilidade de chuva a partir do dia 14 de agosto, beneficiando grande parte do Mato Grosso do Sul, com exceção das regiões norte (Sonora) e nordeste (Chapadão do Sul) do Estado em que ainda não há expectativa de chuva.





As regiões de Dourados, Bodoquena, Bonito poderão ter os maiores acumulados - acima da média para o mês de agosto. Além disso, a temperatura deve cair nas regiões pantaneira (Corumbá), central (Campo Grande), sudoeste (Amambai, Laguna Carapã) e leste (Cassilândia). Regiões norte (São Gabriel do Oeste) e nordeste (Costa Rica e Chapadão do Sul) do Estado ainda poderão ter temperaturas elevadas.