Quarta-feira com sol forte no aniversário da cidade com tempo seco e calor de 34ºC

A quarta-feira de feriado de aniversário de Campo Grande amanheceu com céu claro e rajadas de vento de 44 km/h. A previsão para Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva. As temperaturas no sul do Estado se mantém amenas. Porém, o dia será quente em outras regiões com máxima de 39ºC.





A umidade relativa do ar se mantém elevada no sul do Estado, mas os índices se elevam nas demais áreas com queda acentuada no período da tarde, principalmente nas regiões norte (Coxim e Sonora) e bolsão (Água Clara, Selvíria, Três Lagoas, Paranaíba). A ventania, típica do mês de agosto, vai continuar durante o dia com ventos fraco a moderado em todas as regiões de MS.





Em Campo Grande, a máxima será de 34ºC, com céu claro, sol brilhando forte e umidade relativa do ar entre 50% a 15%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda índice acima de 60%. Em Sete Quedas e Ivinhema, as máximas serão de 28ºC, Bataguassu 29ºC, Dourados 30ºC, Paranaíba 32ºC, Chapadão do Sul 34ºC, Porto Murtinho e Sonora 37ºC, Coxim, Miranda e Aquidauana 38ºC e Corumbá 39ºC.





Os próximos dias serão marcados pela diminuição da umidade relativa do ar em grande parte do Estado. O período será com grande amplitude térmica (frio ao amanhecer e calor durante à tarde) e sem expectativa de chuva até o dia 10 de setembro. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% à tarde com picos mínimos abaixo de 20%, situação considerado estado de atenção.