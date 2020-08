Prefeito de Pedro Juan recebe alta após 10 dias de internação por coronavírus

Político paraguaio foi infectado pela doença e recebeu atendimento em hospital particular da cidade









O prefeito de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, José Carlos Acevedo, recebeu alta nesta terça-feira (25), após passar 10 dias internado em hospital particular. O politico paraguaio foi infectado pelo coronavírus e comemorou a recuperação com postagens nas redes sociais.





Acevedo foi levado para sua residência, onde permanece em recuperação . Enquanto isso, o prédio da administração municipal permanece fechado para atendimento ao público, uma vez que o prefeito e também outros servidores apresentaram sintomas da doença.





Assim como fez ao ser internado, o prefeito fez postagens em suas redes sociais para informar que estava deixado o hospital. Em uma dessa publicações, Acevedo aparece com um cartaz falando que venceu a doença.





Em maio, no Dia Das Mães, José Carlos Acevedo não respeitou o isolamento social imposto pelas autoridades paraguaias e atravessou a fronteira para visitar a sogra que mora do lado brasileiro. Na época ele teve a prisão preventiva decretada e teve que cumprir quarentena em um quartel do exército.