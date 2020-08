Preços da arroba segue firme no Mato Grosso do Sul, segundo a Famasul

Intensificação da seca e preços firmes para a arroba do boi em MS aumentam oferta e alongam escalas de abate no estado













Os preços da arroba do boi gordo seguem firmes no estado do Mato Grosso do Sul e os pecuaristas aproveitaram para negociar os animais terminados. Diante desse cenário, as programações de abate se alongaram no estado e atendem uma média de 7 a 10 dias em grandes frigoríficos.









De acordo com o Diretor da Famasul, Frederico Stella, alguns frigoríficos de pequeno porte tem dificuldade em originar matéria prima. “Não existe mais boi a pasto e o animal está sendo engordado no grão, mas os pecuaristas já se prepararam antecipadamente”, comenta.





Os preços estão próximos de R$ 220,00/@ e que para uma grande parte dos pecuaristas esse valor remunera. “Alguns pecuaristas estão com margens apertadas em função da reposição que segue elevada. O bezerro macho chegou a bater perto de R$ 14,00/kg”, afirma.









A expectativa é que as referências fiquem sustentadas já que o volume de animais ainda está abaixo da demanda. “A tendência é que os preços fiquem ao redor de R$ 220,00/@ e dependendo do lote um valor mais elevado. Já teve relatos de cotação a R$ 222,00/@ no início de agosto”, relata.





Por: Aleksander Horta e Andressa Simão