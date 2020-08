PONTA PORÃ| Prefeito e dois filhos testam positivo para Covid-19 no mesmo dia

Hélio Pellufo, de 59 anos, está isolado em casa com os filhos de 23 e 24 anos.

Prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo ©Redes Sociais

O prefeito de Ponta Porã, na fronteira do Paraguai, Hélio Pellufo, de 59 anos, e dois filhos, de 23 e 24 anos, testaram positivo para Covid-19 na manhã desta quinta-feira (13).





Pellufo diz que o filho mais novo apresentou sintomas no dia anterior, por isso, fez a testagem.





"Ele estava com coriza e dores no corpo e, aí fez o exame hoje de manhã que deu positivo. Por conta disso, todos aqui de casa também resolvemos fazer na mesma hora, foi quando o outro meu filho foi diagnosticado e eu também", afirmou o prefeito.





A esposa do prefeito foi a única na casa que testou negativo para a doença. Pellufo disse que todos estão em casa, isolados e passam bem, com leves sintomas da Covid-19, como dores no corpo e nos olhos.





Segundo a secretaria municipal de Saúde de Ponta Porã, o município registrou 377 casos da doença e 10 mortes.





A secretaria estadual de Saúde (SES) confirmou 1.050 casos novos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (13). Desde o início da pandemia, o estado soma 34.559 pessoas infectadas com o novo coronavírus, com 570 mortes.