POLITICANDO| Por: Jota Menon

SÓ UM!





Instituição das mais conhecidas na cidade de Maracaju promoveu uma live com dupla maracajuense consagrada e com a participação de um conhecido artista de renome nacional. Provavelmente confiando na propaganda, convidou apenas uma mídia social local para a cobertura do evento.





DECEPÇÃO





A grande verdade é que a decepção foi geral, pois, apesar da forte autopromoção da referida mídia social, no pique mais elevado de sua audiência, na noite deste sábado, menos de 140 pessoas acompanhavam o show dos artistas.





PROPAGANDA...





É muito certo que a propaganda é a arma e a alma do negócio, mas quem investe em difusão de um produto tem de ter o foco centrado no real alcance da mídia que está contratando para não fazer papel do bobo que foi iludido pelas campanhas midiáticas que só dão bons resultados ao contratado e nada de retorno ao contratante.





... ENGANOSA!





Por falar em propaganda enganosa, leia também nosso Editorial sobre as comemorações alusivas aos 42 anos da Rádio Cidade que acaba tendo uma relação com essa prática que é muito comum no nosso meio. Pano rápido!





DIGNIDADE





Não posso deixar de abrir espaço para cumprimentar o prefeito Maurílio Azambuja, do MDB, e o vice-prefeito Joares Sanches, do PSL. Embora já tenham definido que trilharão caminhos diferentes na eleição de novembro, eles mantêm um nível de respeito um pelo outro jamais registrado na história política da cidade.





RESPEITO...





A demonstração de respeito mútuo ficou patente durante a passagem da senadora Soraya Thronicke (PSL) por Maracaju onde ela esteve para lançar a candidatura de Joares Sanches à Prefeitura do Município pelo partido. Mesmo tendo seu candidato, Dr. Maurílio esteve no evento, discursou agradecendo a senadora e desejou boa sorte ao seu vice-prefeito em sua empreitada.





...RECÍPROCO





Por sua vez, ao discursar, Joares falou de seu respeito pelo prefeito Maurílio e registrou que deseja sucedê-lo no comando do Executivo sendo que, para tanto, terá de vencer na eleição o candidato apoiado pelo prefeito. Porém, foi enfático em afirmar que, seja qual for o resultado da eleição de novembro, concluirá seu mandato de vice-prefeito ao lado do prefeito Maurílio. “No dia 31 de dezembro, estarei entregando a prefeitura ao lado do Dr. Maurílio... espero que ficando na Prefeitura em seu lugar” ainda brincou.





VAI DE VICE





Pelo andar da carruagem na Capital, o PSDB deve mesmo indicar o atual presidente da Câmara, vereador João Rocha, como candidato a vice-prefeito na chapa que terá o prefeito Marquinhos Trad (PSD) como candidato à reeleição.





SÓ TRÊS LAGOAS





Como essa decisão quase definida, o PSDB, praticamente abre mãos das prefeituras de três das quatro maiores cidades do Estado, pois, não deve ter candidato competitivo em Dourados e em Corumbá o prefeito Marcelo Iunes está mal, mas muito mal das pernas. Assim, os tucanos devem se contentar com a reeleição do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.





E VIVA O PORCO!





Estamos encostando e continuamos invictos. Depois de saborearmos peixe no domingo, vamos secar a pimenteira dos adversários que enfrentam nesta quarta-feira o time do Fortaleza. Sou terra seca desde pequenino. Viva o Porco!