Polícia encontra 72 galos treinados para rinha em casa no bairro Tarumã

Sem comprovação de que as brigas ocorriam no local, dono da residência foi autuado por maus tratos

Animal apreendido pela PMA em junho deste ano no bairro Nova Lima ©Divulgação PMA

Galos usados em rinhas foram encontrados pela Polícia Militar em casa no bairro Tarumã, em Campo Grande, esta tarde. Os animais estavam em posse de Emerson Campos Bacco, morador da residência e confirmou que criava os galos, 72 ao total. Ele foi autuado por maus tratos.





O boletim de ocorrência revela que a denúncia original era de rinha de galo na localidade, mas ao chegarem na casa, encontraram os animais, cada um em uma jaula e com sinais de “briga”, como com as esporas cortadas e sem penas nas coxas. Emerson confesso cria-los, mas dizendo que os treinava e vendia para Corumbá.





Com isso, os policiais identificou o espaço, a princípio, como criadouro de galos para rinha, mas não pôde confirmar que as lutas aconteciam no local. Também não havia apostadores por lá.





Sem condições de apreender e transportar os galos, a PM os manteve na casa de Emerson, sob os cuidados dele, até que providências sejam tomadas por parte dos órgãos ambientais competentes, como o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), que lavrou auto de infração e termo de apreensão.





Em junho deste ano, a PMA (Polícia Militar Ambiental) e o 9º Batalhão da PM fecharam local usado para rinha em casa no Bairro Nova Lima, extremo norte de Campo Grande. No local, policiais encontraram 90 galos de briga, todos mutilados.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS