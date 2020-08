PM fica gravemente ferido em colisão com carro dirigido por enfermeiro que seguia para serviço

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (03), em Três Lagoas (MS). Profissional do Samu teve lesões leves.

Carro do enfermeiro ficou bastante danificado — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um policial militar ficou gravemente ferido e um enfermeiro que seguia para o serviço teve lesões leves, em acidente na noite de segunda-feira (03), em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande. Câmeras de segurança registram a colisão.





O policial pilotava uma motocicleta e cruzou a avenida em que o enfermeiro seguia com o veículo que dirigia. Com isso, a frente da moto bateu na lateral direita do carro.





Com o impacto, o motociclista foi arremessado e parou do outro lado da avenida. Já o carro bateu em outro que aguardava no semáforo, também no lado oposto da via, e só parou ao atingir o poste de sustentação do semáforo.





O policial foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com escoriações nos braços e pernas, e lesão no cérebro. Ele está na UTI da unidade de saúde.





Já o enfermeiro, que trabalha no Samu e seguia para o plantão, teve lesões leves no rosto. O carro dele ficou bastante danificado e o semáforo por pouco não caiu.

Carro bateu em poste após colisão com a moto — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação



Moto pilotada pelo policial — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação