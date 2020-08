PARAÍSO DAS ÁGUAS| Polícia civil esclarece furto e recupera res furtiva

No dia 05 de maio de 2020, A.W.E.S. (32) se dirigiu à Delegacia de Paraíso das Águas e relatou que no curso de uma viagem, estacionou o caminhão que conduzia, às margens da BR 060, debaixo da copa de uma árvore para descansar e deixou o aparelho telefônico celular carregando quando alguém se aproximou para pedir informações e acabou subtraindo o telefone, num momento de distração da vítima.





Imediatamente após conhecimento dos fatos, investigadores do SIG-SETOR DE INVESTIGAÇÕES GERAIS DA POLÍCIA CIVIL em PARAÍSO DAS ÁGUAS inauguraram as diligências que culminaram na identificação do suspeito na cidade de Guairaça/PR, cerca de 730km de Paraíso das Águas/MS.





Na sequência, com o fundamental apoio de equipe da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, os investigadores lograram êxito na recuperação do smartphone da marca XIAOMI, que a vítima ainda estava pagando as prestações.





Para minimizar os prejuízos experimentados pela vítima, equipe da Polícia Civil em Paraíso das Águas foi até a cidade de Campo Grande para proceder ao auto de avaliação, reconhecimento e entrega da res furtiva.





O suspeito será indiciado por furto, com pena de até quatro anos de reclusão.