PANDEMIA| MS registra 1.177 novos casos de coronavírus; já são quase 42 mil infectados e 722 mortes

Houve 26 mortes confirmadas em 24 horas, conforme boletim divulgado neste sábado; metade dos óbitos se deu em Campo Grande

Boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na manhã deste sábado (22) contabilizou mais 1.177 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados chegou a 41.888 desde o início da pandemia, com 722 óbitos –26 a mais que em relação ao boletim anterior, sendo metade deles ocorrido em Campo Grande.





Conforme os dados apresentados, que foram finalizados até as 19h de sexta-feira (21), foram 182.034 notificações desde o surgimento das primeiras suspeitas de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, das quais 134.280 foram descartadas. Há, ainda, 2.782 casos em análise no Laboratório Central e 3.084 aguardando encerramento das prefeituras.





Os casos confirmados (41.888) compreendem 23% das notificações, com 1.177 novos registrados em 24 horas –aumento de 2,9% e bem acima da média móvel de 764 casos diários. A secretária adjunta de Saúde, Christine Maymone, salientou que Campo Grande é o município que vem mais contribuindo com o aumento de novos casos: foram 487 nas últimas 24 horas, também acima da média móvel de 382. “Praticamente 50% da nossa média móvel estadual é de Campo Grande, motivo a mais para o residente da Capital se cuidar”, alertou.





Os dados também chamaram a atenção do titular da SES, Geraldo Resende, ao reiterar que a curva de contágio no Estado segue em alta. “Não tem nada de estabilização na curva, que mostra crescimento, com 764 casos novos em média por dia. E Campo Grande é a cidade que mais contribui por ser a mais populosa”, reforçou ele, destacando haver na cidade a “falsa impressão” de recuo de casos.





Corumbá (104 casos novos); Dourados (93); Sidrolândia (71); Aquidauana (62); Aparecida do Taboado (43); Coxim (35); Três Lagoas (27); Paranaíba (22), Bonito, Ladário e Miranda (18 cada); Anastácio (15); São Gabriel do Oeste (12); Naviraí (11); e Ponta Porã (10) foram os municípios que registraram mais de 10 infecções por Covid-19 em 24 horas. Já Bela Vista retirou um caso no ajuste diário de pacientes.

Das 26 mortes por coronavírus em 24 horas, 13 foram registradas em Campo Grande





Em relação aos óbitos, com o acréscimo de 26 no boletim –ocorridos entre quinta-feira (20) e ontem–, o total chega a 722 no Estado. Das novas mortes, 13 ocorreram em Campo Grande, 3 em Corumbá e 2 em Dourados. Aquidauana, Bonito, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas e Rio Verde de Mato Grosso contabilizaram um óbito cada.





Dentre as novas vítimas fatais da Covid-19, apenas 4 não tinham comorbidades relatadas –como diabetes, hipertensão e doenças crônicas. “É importante, mais uma vez, falar que quem tem comorbidades e tiver qualquer tipo de sintomas de síndrome gripal, como tosse, febre e outros, deve procurar a unidade de Saúde mais próxima o mais rapidamente possível para ser acompanhado”, salientou Christine Maymone.





Os pacientes tinham de 46 a 98 anos. “Temos muitos adultos jovens falecendo”, reiterou a secretária-adjunta, novamente chamando a atenção para a média móvel, agora de óbitos: são 14,4 mortes por Covid-19 ao dia.





O total de mortes em agosto já chega a 312, sinalizando que os dados de julho (com 320 vítimas fatais da doença) tendem a ser superados até o final do mês, o que já aconteceu em Campo Grande: neste mês, são 135 mortes causadas pelo coronavírus na cidade, ante 132 em julho. A média móvel é de 6,1 óbitos por dia na Capital.





Geraldo Resende ainda reforçou que o total de óbitos na cidade é um dos fatores que tem permitido a redução na taxa de ocupação e leitos de UTI. “São 13 pessoas que morreram, então abre vaga e a taxa de ocupação tem decréscimo”.





Dentre os 41.888 casos confirmados no Estado, 34.688 são de pessoas que já se recuperaram, o que representa 82% do total de infectados desde o início da contabilização. O total de casos ativos é de 6.498, divididos entre os 5.954 que seguem em isolamento domiciliar e os 544 internados –além de outros 4 pacientes em outros Estados. “As internações seguem em alta ficando acima de 500 por dia na última semana”, advertiu a secretária-adjunta.





Dentre os internados, 306 estão em leitos clínicos (196 na rede pública e 110 na particular), com 242 leitos de UTI ocupados por pacientes de coronavírus (170 do SUS e 72 na rede privada).