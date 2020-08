PANDEMIA| MS chega a 840 óbitos por Covid-19, 17 nas últimas 24h

Secretário diz que dados, mais uma vez, "incomodam" e mostram que a doença está no "topo da curva do crescimento" no estado.

Mato Grosso do Sul chega a 840 óbitos por Covid-19, sendo 17 deles registrados nas últimas 24 horas, segundo a secretaria estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES). Segundo o titular, Geraldo Resende, os dados, mais uma vez, "incomodam" e mostram que a doença está no "topo da curva do crescimento" no estado.





"A média é de 14,4, quase 15 óbitos ao dia. Em Campo Grande, a média fica de 8 óbitos ao dia, o que desmente e joga por terra afirmações errôneas e que criam confusão na cabeça das cabeças, principalmente daqueles que dizem que a doença está controlada. Só vamos conseguir se estivermos bastante unificados nas informações. Não existe meias verdades e isso em nada vai contribuir para o combate ao Covid-19", afirmou o secretário.





Segundo Resende, Mato Grosso do Sul está entregando os exames em até 48 horas. "Estamos fazendo esse monitoramento. Tivemos 871 casos novos e chegamos a 48.023 casos confirmados no estado. Nossa média móvel permanece com 876 casos diários, uma média bastante elevadas. No caso de Campo Grande, o número fica em 383 casos novos ao dia", explicou.





A secretária estadual adjunta de Saúde, Christinne Maymone, ratifica as preocupações técnicas em relação à doença. "Nós trabalhamos com dados, evidências científicas, que são consolidados e contabilizados por profissionais de saúde do município e da secretaria de estado de MS. Estamos sim em curva ascendente e exponencial", comentou.





Conforme Maymone, já são 202.653 casos notificados, tendo ainda 0,9% das amostras em análise, com 3.670 casos sem encerramento e 149.128 casos descartados. Lamentavelmente, temos 840 óbitos e sinto muito a perda desses entes queridos, por cada família sul-mato-grossense...só neste mês de agosto, foram 430 óbitos, sendo 196 deles na capital sul-mato-grossense. Temos ainda 40.169 recuperados e reforço para as pessoas usarem a máscara e manterem as regras de higiene", finalizou.