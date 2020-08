PANDEMIA| Mais 1035 casos confirmados de Covid-19 em MS; 16 mortes pela doença

Mato Grosso do Sul continua registrando avanço do novo coronavírus. Nesta quarta-feira (26) a Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 1.035 novos casos da doença. Do total de infectados, 426 são da Capital. As cinco cidades com mais confirmações são Campo Grande (+426), Dourados (+85), Sidrolândia (+70), Aparecida do Taboado (+63) e Corumbá (+53).





Nas últimas 24 horas foram 16 mortes por Covid-19. Ao todo, o Estado já computa 45.359 casos confirmados, 783 mortes. Veja mais dados no Boletim Epidemiológico do Estado, clique aqui