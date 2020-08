Pálio tomba em acidente envolvendo carro com crianças e caminhão na Ernesto Geisel

Motoristas disseram não se lembrar do que aconteceu

©Henrique Arakaki

Um acidente envolvendo três veículos na manhã desta segunda-feira (17) acabou no tombamento de um deles, na Avenida Ernesto Geisel região central da cidade. O acidente aconteceu entre um caminhão, um Chevrolet Celta e um Fiat Pálio. Em um dos carros havia duas crianças.





Informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que os três veículos vinham na mesma mão de direção, sendo que o caminhão na faixa da direita, o Pálio na pista do meio e o Celta na pista da esquerda. O caminhoneiro contou que a motorista do Celta teria encostado na lateral do caminhão e o motorista do Pálio tentou desviar e acabou tombando na pista.





O Pálio parou no meio da pista, o Celta em cima do meio-fio e o caminhão um pouco mais a frente. O motorista do Pálio disse que não se lembrava do que havia acontecido e a outra motorista também disse não se lembrar. No carro com ela estavam duas crianças e ninguém ficou ferido.





Todos os envolvidos não tiveram ferimentos não sendo necessário o socorro até uma unidade de saúde.