NUTRIÇÃO| Como aumentar a Imunidade

Todos os dias somos contaminados por milhares e milhares de bactérias, fungos e parasitas pelo nariz, boca, olhos e alimentação mal higienizada.













E não adoecemos porque o nosso sistema de defesa que é o sistema imunológico esta em constante ataque contras os invasores. Quando eu falo de imunidade eu falo do nosso sistema imunológico que são os leucócitos, linfócitos, macrófagos etc (células brancas), que combate diariamente os invasores.





Então agora te proponho para a leitura e imaginar duas pessoas no mesmo ambiente uma pessoa esta resfriada a outra não. Isso se da por conta da qualidade do sistema imunológico delas. Onde a pessoa que esta com resfriado esta com sistema imunológico fraco (baixa imunidade) e a outra que mesmo com contato com vírus/bactéria não se contamina porque esta com sistema imunológico bom estável em equilíbrio.





Hoje estamos vivendo em meio a uma pandemia mundial tratando de um vírus que se tem poucos estudos sobre onde não se sabe ao certe como ele age e nem como trata. Mas o que já temos em termos de artigos/estudos cientifico é que, a nutrição esta ligada diretamente na formação e na de deformação do sistema imunológico das pessoas.





Então quero te apresentar orientações nutricionais que a nutrição tem de melhor hoje para fortalecer o seu sistema imunológico.









Dicas que não podem faltar no seu dia a dia para fortalecer seu sistema imunológico:





1- Zinco selênio e vitamina E: Você consegue encontrar facilmente nas nozes e castanhas: caju, Pará, macadâmia e amêndoas (duas castanhas do Pará por dia ou cinco das mais castanhas) já é o suficiente para suprir a necessidade de zinco por dia.





2- Vitaminda D: Dentro da vitamina temos varias classificação. A vitamina D3 é a vitamina do SOL. Atuando na diferenciação celular do sistema imune é essencial para os sistema imunológico e ósseo, sem ela não tem diversas células de defesa. Pegar sol 1 hora por dia, todos os dias, em horários que o sol está mais forte entre 10 horas - 14horas. Cuidado com câncer de pele*.





Alimentos fontes são: óleo de fígado de bacalhau, óleo de salmão, ostras (cruas), peixes, leite de vaca, ovo cozido, carne de frango, peru, porco, bovina e vísceras.





3- Ômega 3: Nossa alimentação é pobre desse nutriente principalmente aqui na nossa região. É anti-inflamatórios. A grande maioria das vezes se faz necessário suplementar.





Alimentos fontes são: Sardinhas, salmão, atum, arranque, linhaça, nozes e chia.





4- Vitamina C: nossos avos já dizia vitamina C e cama para curar um resfriado. Então vamos voltar para o tempo dos nossos avos que reslemte eles estavam certos.





Alimentos fontes são: frutas cítricas - abacaxi, kiwi, laranja, limão, pocan, acerola – fruta é melhor que suco – A vitamina C é uma vitamina muito oxidável então para não perder nada evitar cortar e deixar a fruta exposta por longos períodos, para que a vitamina c contida no alimento não oxida no ar e vá embora.





Ideal seria 1000mg dia onde vc divide em dois horários. Após as grande refeição como almoço e jantar. Ajuda no ferro. Ou junto com as castanhas que tem zinco que vai ajudar a transportar a vitamina C.





5- Cúrcuma longa/açafrão: È um rizoma popularmente conhecido como tempero. Encontra-se em forma de raiz ou em pó no comercio popular muito utilizado na culinária indiana e pelos nossos avos. Um excelente antibiótico e anti-inflamatório natural.





Estudos apontam pessoas com doenças crônicas que usavam ibuprifeno (droga farmacológica) diariamente para tratar doenças/dores crônicas, passaram a utilizar a cúrcuma longa diariamente teve a redução da inflamação/dores crônica. (não faça a substituição de nenhum medicamento prescrito pelo seu médico sem antes consulta-lo).





Pode ser utilizado por cima da Salada em pó ou ralada, por cima das refeições, como tempero durante o preparo da refeição, como corante, no suco e SHOT matinal.





Faça do seu alimento o seu remédio, e o seu remédio o seu alimento – Hipócrates