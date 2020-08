NOTA MS PREMIADA| Campo-grandense acerta sozinho a sena e ganha R$ 100 mil

Outras 365 pessoas acertaram a quina e vão dividir a premiação de R$ 200 mil

Um acertador ganhou R$ 100 mil e outros 365 dividirão R$ 200 mil ©Arquivo Prêmio principal do Nota MS Premiada teve um único acertador, que vai levar R$ 100 mil. O sortudo é de Campo Grande.





Além do acertador da sena, outras 365 pessoas acertaram a quina e vão dividir o prêmio de R$ 200 mil, o que totaliza R$ 549,45 para cada um.





As dezenas sorteadas foram: 09, 15, 20, 33, 41 e 43





Sorteio foi realizado no sábado (29), por meio do concurso da Mega-Sena, e referente às compras de consumidores que incluíram o CPF na nota fiscal de compras no mês de julho.





Relação dos ganhadores do mês já está disponível no site do Programa





Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado.





Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 de setembro, para que o pagamento seja realizado no dia 20.





Se o cadastramento e a validação forem do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.





Prazo para realizar o cadastramento é de 90 dias. Passado esse período, o acertador perde o direito ao prêmio.





Para participar do Nota MS Premiada, basta o consumidor pedir para incluir o CPF na nota fiscal.





Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.