Namorados, jovens morreram com minutos de diferença em acidente

Motocicleta estava em alta velocidade e casal ‘voou’ com a colisão

©Henrique Arakaki

Foi identificado o casal que morreu na manhã desta sexta-feira (7), em um acidente na Avenida Lúdio Martins Coelho em Campo Grande, como sendo a adolescente de 17 anos Hellen Oliveira Dinis e o namorado Eduardo Bruschi de 21 anos.





A mãe da jovem foi até o local, mas não falou com a imprensa por estar transtornada com o acidente que terminou na morte de sua filha. O casal de namorados estava em uma motocicleta esportiva Suzuki 750, e segundo relatos de testemunhas a moto estava em alta velocidade.





A motocicleta bateu em uma camionete Toyota que fazia a conversão na Avenida Lúdio Martins Coelho para entrar na rua Rodolfo Andrade Pinho. A motocicleta vinha pela Duque de Caxias em alta velocidade, sendo que a camionete descia pela Lúdio Martins Coelho sentido vila base e ao fazer uma conversão à esquerda se chocou com a motocicleta. Com o impacto, a camionete rodou na pista e foi parar no lado contrário de onde aconteceu o acidente, e os passageiros da moto ‘voaram’.





O jovem morreu no local antes da chegada do socorro, já a passageira que ficou gravemente ferida passou por reanimação por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas acabou não resistindo e morreu. Um dos passageiros da camionete, de 62 anos, disse que estavam voltando de Corguinho e que a moto estava muito rápida e não viram o veículo.





Uma testemunha que estava com o carro parado no mesmo sentido em que a motocicleta transitava contou, que a moto estava realmente muito rápida e que com certeza o motorista da camionete não viu. Na camionete estavam quatro passageiros, que voltavam de uma fazenda, e ninguém ficou ferido.