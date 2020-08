MSGÁS conclui obra do Escritório Regional de Três Lagoas

Foi concluída nesta semana a obra do Escritório Regional da MSGÁS em Três Lagoas

Localizada na Avenida Filinto Muller, próximo ao Shopping Três Lagoas, a obra tem área construída de 700 m², divididos em dois pavimentos, e vai abrigar, além de áreas administrativas, como sala de reuniões/treinamento e de atendimento a clientes, uma área equipada para atividades do Centro Operacional local, como a oficina para montagem e manutenção de equipamentos da rede de distribuição e um laboratório de calibração de instrumentos.





Para o Presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, a trajetória da empresa na cidade justifica o investimento na construção da sede própria. “A MSGÁS cresceu muitos nos últimos cinco anos, conquistando um número significativo de clientes em Três Lagoas. Os nossos maiores, e principais, clientes estão localizados em Três Lagoas, e vislumbramos para os próximos anos a captação de novos clientes”, comenta.





Com licitação vencida pela Plangeff Engenharia, empresa da cidade e que utilizou mão de obra local, a construção custou aproximadamente R$ 2 milhões e teve duração de 15 meses, sendo entregue três meses antes do prazo contratual.





Tecnologia e Sustentabilidade





A obra conta com diversas tecnologias que visam melhorar o ambiente de trabalho dos colaboradores e incentivar o uso sustentável de energia e abastecimento. A ideia é que o local seja um show room das tecnologias mais recentes e inovadores com Gás Natural.





Entre as principais inovações estão infraestrutura de distribuição interna de gás natural para equipamentos e aparelhos (fogão, chuveiros, aquecedor de passagem para chuveiros, churrasqueira), destacando os mais inovadores:





- Sistema de ar condicionado a Gás Natural, com evaporadoras e aparelhos de ar condicionado em todos os ambientes (para a climatização do ambiente - o nosso equipamento de ar condicionado é capaz de aquecer água ao mesmo tempo em que refrigera o ambiente)





- Geração de energia com gerador 100% a Gás Natural





A obra possui um sistema de captação de água de reúso (água de chuva) para consumo não humano (uso em sanitários, jardim e processos) e o projeto arquitetônico da edificação também foi adaptado à mobilidade de pessoas com deficiências.





Além disso, a obra conta com SPDA (Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas: para-raios), CPD (data center com estrutura de TI que será a contingência de Campo Grande) e sistema de monitoramento com câmeras.





Inauguração





Diante da pandemia de coronavírus, a MSGÁS aguarda orientações do Governo do Estado e agenda do governador Reinaldo Azambuja para realizar a inauguração da obra.