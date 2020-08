MS gerou 2,6 mil vagas formais de trabalho em julho, melhor resultado desde a pandemia, 57% delas no setor terciário

No mês de julho Mato Grosso do Sul registrou geração de 2.635 novas vagas de trabalho com carteira assinada, resultado da diferença entre as admissões (16.251) e demissões (13.616) informadas pelo CAGED, do Ministério do Trabalho.





“Foi o melhor resultado desde o início da pandemia, somente em fevereiro tivemos um saldo maior, com 5.039 novas vagas. Também notamos que 57% das vagas estão no setor terciário, ou seja, concentradas entre setores do comércio e serviços”, diz a economia do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias.