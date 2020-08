Motoristas podem licenciar veículos em qualquer agência do Detran em MS

Mesmo com possibilidade presencial, indicação é que clientes realizem o serviço online

Veículos com placas de final 7 e 8 devem ser licenciados em agosto

Sem precisar se deslocar entre cidades, agora motoristas podem realizar o licenciamento de veículos em qualquer agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).





A mudança tem como objetivo facilitar a emissão do licenciamento para proprietários que estejam residindo em cidade diferente do cadastro do veículo. Para conseguir efetuar o serviço, é necessário que o dono, procurador, pais ou filho faça o requerimento.





Conforme divulgado pelo Detran, em caso de despachantes é necessário que seja enviado o comprovante de residência do proprietário. Mesmo com a opção presencial, indicação é que clientes realizem o serviço online através do portal Meu Detran, clicando aqui .





Em Mato Grosso do Sul, 328.574 veículos com placas de final 7 e 8 devem ser licenciados em agosto. Seguindo o calendário, setembro será o mês dos veículos com final 9 e outubro com final 0.





Além da opção regular, também é possível parcelar os débitos do veículo no cartão de crédito. Clique aqui para verificar a lista de empresas aptas para o parcelamento.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS