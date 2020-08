Motoristas fazem assembleia e transporte coletivo pode paralisar na sexta-feira em Campo Grande

Sindicato quer discutir demissões em massa promovidas pelo Consórcio Guaicurus

Com assembleia, ônibus podem ficar sem circular na Capital ©Henrique Arakaki O SCTTU (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano) de Campo Grande convocou assembleia para esta sexta-feira (07). O ato está marcado para às 5h, com segunda chamada para às 6h. Com isso, os usuários do transporte coletivo podem ficar sem ônibus disponíveis novamente.





Na pauta, serão discutidas as demissões em massa promovidas pelas empresas do Consórcio Guaicurus e a votação sobre paralisação por tempo indeterminado.





Na última paralisação feita pelo sindicato, no dia 20 de julho, Campo Grande ficou sem circulação de ônibus até às 7h30. Com isso, passageiros se atrasaram para o serviço e foram registradas aglomerações em terminais e pontos.





Demissões





Reportagem do Jornal Midiamax mostra que, mesmo com lucro anual de R$ 12 milhões, o Consórcio Guaicurus demitiu 17 motoristas sob alegação de ‘crise do coronavírus’.





Os desligamentos acontecem depois de duas semanas em que os motoristas do transporte público realizaram paralisação de duas horas no dia 20 de julho para discutir ajuste na legislação municipal. Na ocasião, os motoristas acusaram as empresas de transporte coletivo de pressionarem o STTCU como forma de forçar a prefeitura e Agetran (Agência Municipal de Trânsito) a revogar a Lei 6.481/20, de 14 de julho de 2020.





Então, o Setur (Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul) encaminhou ao MPT (Ministério Público do Trabalho) protocolo de denúncia pedindo investigação da paralisação dos motoristas.