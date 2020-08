Morador de rua foi morto após discussão com pai e filho

Vítima foi encontrada morta com uma faca cravada no peito

Morador aponta local onde corpo de morador de rua foi encontrado ©Kísie Ainoã

Tido por moradores do Jardim Campo Grande como uma pessoa tranquila, Willian Pereira da Silva,de 33 anos, teria sido assassinado após discutir com pai e filho, momentos depois de sair de um bar na região. O morador de rua foi encontrado morto com uma faca cravada no peito.





De acordo com um morador de 41 anos, que não se identificou, a vítima estava em um bar quando teria se desentendido com os dois homens. Após a discussão, ele saiu do local, mas foi seguido pelos suspeitos e esfaqueado pelo filho do homem com quem havia discutido.





Após ser atingido, Willian foi em direção a uma esquina para pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Rua Altos do Indaiá. Ao lado do corpo, ficou o cachorro vira-latas que sempre o acompanhava.





“Ele era uma pessoa tranquila, eu conversava com ele. Pra a gente aqui ele nunca fez nada de ruim, por isso nem imagino quem poderia ter feito uma coisa dessa”, comenta o carpinteiro Cícero Caetano, de 58 anos.





O morador conta que estava dormindo quando, por volta das 3 horas, ouviu barulho de gente correndo. “Levantei para ver e quando saí na frente ele já estava morto”, afirma.





A auxiliar de cozinha Juliane Ribeiro, de 32 anos, lembra que William fazia bicos e ajudava a vizinhança para conseguir algum dinheiro. “Todo mundo conhecia ele. Ficamos tristes porque era uma uma pessoa boa”, lembra.





