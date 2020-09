Menina de 3 anos sobrevive após ser levada ao ar por pipa gigante

Espectadores horrorizados gritaram quando a garota foi levada ao ar acima deles, presa na ponta da longa fita laranja da pipa, girando com o vento forte.



Demorou cerca de 30 segundos antes que o pesadelo da garota acabasse e ela fosse puxada de volta ao chão por pessoas da multidão enquanto a pipa era controlada novamente.



A mídia local, que identificou a menina apenas pelo sobrenome Lin, disse que ela surpreendentemente sofreu apenas pequenos cortes.



A angústia causada pelo quase desastre persuadiu os organizadores a interromper o festival na cidade de Hsinchu, no noroeste de Taiwan.



Uma autoridade do governo da cidade de Hsinchu afirmou à mídia que uma súbita rajada de vento no local, que é conhecido por seus ventos fortes, fez com que a cauda da pipa se enrolasse na cintura da criança.



O vídeo do incidente foi compartilhado pelos frequentadores do festival nas redes sociais e rapidamente obteve milhões de visualizações.