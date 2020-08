Mega-Sena, concurso 2.290: Confira as dezenas sorteadas neste sábado (15)

Prêmio é de R$ 27,5 milhões.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (15) o concurso 2.290 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 27,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.





Os números sorteados foram: 05 - 18 - 36 - 44 - 57 - 60





Probabilidades





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.





Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.