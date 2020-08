MARACAJU| Próxima edição do Showtec será de 19 a 21 de maio de 2021

Tradicional feira será realizada em Maracaju (MS) e trará novidades do setor agropecuário

Considerada uma das principais feiras de tecnologias agropecuárias do País, o Showtec já tem data marcada para sua próxima edição. O evento acontecerá de 19 a 21 de maio de 2021, na sede da Fundação MS, em Maracaju e contará com participação de produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor, que terão acesso a novas ferramentas para potencializar a produção. Com entrada gratuita, a feira traz, ainda, mostras de tecnologias, novidades em maquinários agrícolas, lançamentos, apresentações de resultados de pesquisas e espaços para negócios.





Conforme o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, a programação técnica terá amplo destaque. “A agricultura e a pecuária são fontes de renda para a economia brasileira, e a transferência de conhecimento e tecnologias aos produtores rurais é fundamental para manter o setor aquecido. O momento é bastante propício para colocar em prática as inovações do campo”, pontua.





Mendes também salienta a importância do Showtec em movimentar a economia de Maracaju, fomentando o comércio local, rede hoteleira, restaurante e demais atrativos, além de levar informações atualizadas do agro aos participantes da feira. “As tecnologias do agro evoluem a cada ano, e durante a feira podemos apresentar novos materiais e técnicas de manejo que fazem a diferença no dia-a-dia do produtor rural”, avalia.





E para as empresas que queiram expor novidades durante o evento, os espaços já estão em fase de comercialização. Os interessados podem procurar pela Fundação MS, responsável pela organização do evento e negociar os plots para exposição. A ideia é garantir boas condições de infraestrutura para os expositores. Além disso, as tecnologias agropecuárias que serão expostas poderão ser melhor trabalhadas para a apresentação ao público se planejadas com antecedência.





Em sua última edição, realizada em janeiro deste ano, o Showtec totalizou um volume que ultrapassou R$ 150 milhões em negócios, impulsionado principalmente pela forte presença das concessionárias de maquinários agrícolas. Com 124 expositores e ampla programação técnica, a feira contou com a participação de 15 mil pessoas nos três dias de evento.





Demais informações e detalhes sobre a programação poderão ser conferidas em breve neste link