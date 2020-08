Ludmilla, Anitta e Luísa Sonza lideram indicações para o MTV Miaw

Emicida lidera as indicações com as cantoras aos prêmios da MTV









Após dois anos com Anitta liderando sozinha o número de indicações no MTV Miaw, agora a cantora divide a preferência com outros nomes fortes. A emissora divulgou a lista completa de indicados nesta quinta-feira (20), com Anitta, Ludmilla, Emicida e Luísa Sonza concorrendo em cinco categorias cada um.





Os quatro campeões de indicações travam disputa direta na categoria artista musical. Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza ainda concorrem o prêmio de hino do ano com as músicas “Desce pro Play” (Anitta), “Verdinha” (Ludmilla) e “Braba” (Luísa Sonza). Já Anitta e Ludmilla se enfrentam novamente pelo prêmio fandom real_oficial.





A terceira edição do prêmio terá 29 categorias, incluindo algumas novidades, como apepê do ano, challenge da vez, clipão da p#rr@, DJ Lanso a Braba, falou tudo, live das lives, live pra tudo, melhor clipe feito em casa, melhor participante de reality, meme de quarentena, ri alto, streamer br e Tik Toker absurdo.





Devido à pandemia do novo coronavírus, a premiação terá novidades neste ano. A principal será a transmissão ao vivo na TV. O show em si vai acontecer em estúdio, mas sem a presença física de plateia e convidados. O apresentador ou apresentadora ainda não foi divulgado, assim como as atrações musicais.





Outra novidade é o prêmio Transforma MIAW, que este ano terá quatro categorias: ação antiracismo, direitos LGBTQIA+, violência contra mulher e luta contra fome na pandemia. Nesse caso, os vencedores serão escolhidos por uma comissão e não pelo público, como nas demais categorias.