Liderança comunitária pede apoio contra ameaça de cortes de energia

O presidente da Udam (União Douradense de Associações de Moradores), José Nunes de Souza, está encaminhando junto às lideranças políticas do Município o pedido para que usuários dos serviços de energia elétrica não venham a ser penalizados com a ameaça de retomada dos cortes e a suspensão do fornecimento desse bem de consumo, como pretende a Energisa, concessionária no Estado. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os cortes de ligações do consumidor em atraso estavam interrompidos.





Nunes procurou o deputado Barbosinha, que é, inclusive, vice-presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada na Assembleia Legislativa para apurar eventuais irregularidades na prestação desse serviço por parte da concessionária aos contribuintes de Mato Grosso do Sul, e defendeu a suspensão do corte no fornecimento de energia, pelo menos, até dezembro de 2020, como forma de atenuar os impactos que a pandemia da Covid-19 tem provocado na maioria da população.





“Pedimos a intervenção do deputado no sentido de evitar que comércios e residências tenham o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento, até o final do ano, quando se espera que já tenham sido amenizadas as consequências do coronavírus. Nesse momento, muitas empresas e pessoas estão com dificuldades para honrar esse compromisso, por conta da queda nos níveis de emprego e de movimento no comércio”, justificou o presidente da Udam.





Barbosinha disse que essa preocupação da Udam e de várias Associações de Moradores tem cabimento, e o reflexo disso são as longas filas que se formam no escritório da empresa em Dourados, cujo atendimento provoca situações de desconforto e até constrangimento de usuários que buscam informações ou a tentativa de solucionar débitos pendentes, enfrentando sol quente e a falta de estrutura (inclusive, hidráulica e sanitária) enquanto esperam. O presidente da Energisa no Estado, Marcelo Vinhaes, foi acionado pelo deputado e se prontificou em encontrar uma solução imediata para amenizar essas dificuldades.