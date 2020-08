LAGUNA CARAPÃ| População tem novo "pacote" de obras: mais de R$ 5 milhões de investimentos

Os moradores de Laguna Carapã têm um motivo especial para atravessar os dias de pandemia e dar continuidade ao ciclo de conquistas na gestão do prefeito Itamar Bilibio (MDB). Trata-se de mais uma rodada de empreendimentos e de serviços essenciais reivindicados pela comunidade, um "pacote" de obras com mais de R$ 5 milhões para atender necessidades sociais e de infraestrutura.





A maior parte dos recursos é assegurada pelos cofres da municipalidade, já que a política de equilíbrio fiscal e oçamentário vem sendo processada com absoluta responsabilidade, conforme salientou Itamar Bilibio. "Com recursos próprios, estamos seguindo com nosso programa de governo. Este pacote de obras irá contemplar uma série de ações, como a pavimentação de ruas, ampliação de creches e de posto de saúde, reforma do hospital municipal e de quadras de esporte, além de aquisição de maquinários e construção de pontes e ciclovias".





Outro fator que alimenta a safra de realizações é a vitoriosa construção das parcerias, prin cipalmente com o governo estadual e as representações legislativas da Câmara Municipal, Assembleia e Congresso Nacional. Chama também a atenção o fato de que o "pacote" de obras é lançado faltando cinco meses para o término do mandato. "Isso demonstra o comprometimento da gestão com a população de Laguna Carapã e com seu desenvolvimento", afirma.













O pefeito lembra que nos últimos meses já vinha trabalhando pela liberação de R$ 4,5 milhões, "mas com o crescimento do município e a boa gestão dos recursos públicos, conseguimos viabilizar mais R$ 1 milhão", explica. Assim, o volume total e recursos nesta etapa totalizou R$ 5 milhões 577 mil 920,00. "Enquanto for prefeito, até o último dia de governo estarei comprometido na buscar de recursos e projetos que concretamente signifiquem melhoria da qualidade de vida dos lagunenses", enfatiza Itamar Bilibio.