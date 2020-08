JARDIM| Guilherme Monteiro segue com liderança isolado para Prefeito

Pesquisa feita pelo tradicional Instituto Ranking divulgou nesta segunda-feira dia 31 de agosto de 2020, mais um levantamento de dados realizados em Jardim-MS, Município que fica a 240 KM de Campo Grande, Capital do Estado do Mato Grosso do Sul.





O atual prefeito e pré-candidato a reeleição Guilherme Monteiro (PSDB), lidera isolado nos 3 cenários que foram utilizados nas pesquisas do Ínstituto Ranking. Realizada entre os dias 26 e 29 de agosto deste ano com 400 eleitores e eleitoras e registrada na Justiça Eleitoral MS-02140/2020, a pesquisa considera uma margem de erro de 4,85% para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%.





ESPONTÂNEA





Na pesquisa espontânea, Guilherme Monteiro tem 20.50% de preferência, muito à frente do segundo mais citado, Jaime Echeverria, que tem 4,25%. O Pastor Daniel aparece em terceiro com 4%, o vice-prefeito Geraldo Alencar aparece com 3,50%, Dr. Erney com 3.25%, Carlinhos Grubert com 2,75%, Fernando Ramos com 1,75%, Lilian Heck 1% e Daniel Lemos 1%, Doutora Clediane 0,75%. Os demais citados 0.75%. Branco, nulo, indecisos, não sabem ou não responderam 56,50%.









ESTIMULADA 01





Na estimulada, a dianteira de Guilherme Monteiro continua grande. O atual prefeito de Jardim tem 39% de preferência, muito à frente do segundo mais citado, Jaime Echeverria, que tem 10,25%. O Pastor Daniel aparece em terceiro com 9%, o vice-prefeito Geraldo Alencar aparece com 7,25%, Dr. Erney com 7%, Liliane Heck 2%, Orlando Damasceno 1,75%, Professor Neno 1,50%, Doutora Clediane 1,25% e Daniel Lemos 1%. Branco, nulo, indecisos, não sabem ou não responderam 20%.













ESTIMULADA 02





Na estimulada em um segundo cenário, a dianteira de Guilherme Monteiro é ainda maior. Ele tem 40,50%, contra 11,25% de Jaime Echeverria, Pastor Daniel aparece em terceiro com 10%, Geraldo Alencar com 8%, Dr. Erney com 7,75% e Doutora Clediane por último com 2%. Branco, nulo, indecisos, não sabem ou não responderam 20.50%.













REJEIÇÃO ESTIMULADA





O Instituto Ranking perguntou de forma estimulada quem "NÃO" deveria ser o próximo prefeito(a) no pleito de 2020 de Jardim-MS.





Veja os números:













INTENÇÃO DE VOTOS PARA VEREADORES(AS)





O Instituto Ranking quis saber da população de forma espontânea os nomes que deveriam ser candidatos a vereadores no pleito de 2020 em Jardim-MS.





Vale observar que esta grande relação de nomes citados, não expressa numericamente a totalidade das candidaturas que podem e devem ser registradas. É preciso atentar para o fato de que várias citações expressam um desejo ou uma intenção de quem quer votar em alguém, e não necessariamente uma referência a candidaturas já definidas.





Veja a lista completa de todos os citados:​













AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA EM JARDIM-MS





Prefeito Gulherme Monteiro

Veja os números da avaliação do prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, do PSDB; ótima/boa 52%, regular 26,50%, ruim/péssimo 17,25%. Não souberam responder ou não responderam, 4,25%.













AVALIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-MS





Para 32,50% dos eleitores de Jardim a Câmara de Vereadores vem cumprindo seu papel com um desempenho bom ou ótimo. No entanto, 20,75% acham que é ruim ou péssimo e 30,50% o classificam regular. Os que não responderam ou não souberam responder são 16,25%.









Governador Reinaldo Azambula





A pesquisa colheu dados da opinião pública sobre o que pensa a respeito da administração do governador de Mato Grosso do Sul em Jardim-MS, Reinaldo Azambuja: ótima/boa 33%, regular 38% e ruim/péssima 25,50%. Não souberam ou não responderam 3,50%.









Presidente jair Bolsonaro





Avaliação dos moradores de Jardim-MS ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro: ótima/boa 50,25%, regular 23,75% e ruim/péssima 22%. Não souberam ou não responderam 4%.













INSTITUTO RANKING PESQUISA





Contato: (67) 9 9968-0055 / 67 3023-4343