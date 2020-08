Jan-Pro prevê investimento de R$ 1,5 milhão em Campo Grande e gerar 500 empregos diretos

Crescendo acima do esperado no primeiro semestre, rede busca agora franqueados regionais para operacionalizar 25 franquias e gerar R$ 15 mi de contratos anuais

Laílson Santos

A rede especializada em limpeza comercial Jan-Pro, que atua há dez anos no Brasil e já soma mais de 400 franquias por todo o país, definiu novos planos de expansão para 2020. Aproveitando o crescimento da rede que registrou, diante à pandemia, 300% de aumento na procura pelos serviços e no mesmo período vendeu 37 franquias, foca agora em áreas mais estratégicas, como em Campo Grande, para abrir um escritório regional que operacionalizará outras 25 franquias da rede em sua área de atuação. O investimento total na região em todas as unidades da rede será de R$ 1,5 milhões, gerando R$ 15 milhões em contratos anuais e 500 empregos diretos.





Renato Ticoulat, master-franqueado da rede, considera o momento oportuno para investimentos no setor, por conta da grande preocupação e conscientização das pessoas com higiene. “Sempre fui enfático no quão importante é a limpeza, nem só pela estética, mas principalmente pela saúde. Agora, com a covid-19, as pessoas têm se atentado mais, reflexo que sentimos pelo aumento da demanda dos nossos serviços. A preocupação não é só dentro de casa, mas em qualquer lugar, seja dentro de uma loja, shopping ou supermercado. A higienização é permanente, pois se hoje existe um novo coronavírus circulando, em outras situações já existiam e vão continuar existindo tanto outros vírus, fungos e bactérias que provocam outras doenças”, comenta.





Para executar e garantir a eficácia dos serviços, a empresa utiliza um processo inovador e exclusivo, o EnviroShield. O sistema trata-se de uma alta tecnologia em pulverização com desinfecção segura e sustentável, que permite a limpeza, higienização e sanitização de diferentes ambientes através de cargas eletrostáticas com ampla eficiência, matando 99,99% de bactérias e todos os tipos de vírus, inclusive o que causa a Covid-19. Criando uma camada protetora em todos os pontos em que o produto tem contato, o EnviroShield tem uma eficiência comprovada e prolongada por 30 dias ou mais, a depender do produto aplicado.





Sobre a Jan-Pro





A Jan-Pro figura em primeiro lugar entre todas as franquias de limpeza comercial do mundo, utilizando tecnologia de ponta e produtos testados, aprovados e com certificação Green Seal, que garante seu conceito e aplicação sustentável. A rede inaugurou suas atividades na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e hoje possui 12 mil franqueados espalhados pelo mundo. No Brasil desde 2011, a empresa já conta com 400 franquias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rondônia. Mais informações: www.jan-pro.com.br