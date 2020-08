Jair Bolsonaro deve visitar Mato Grosso do Sul na próxima terça-feira (18)

Presidente deve desembarcar na região de Corumbá e visitar dois municípios do Estado

Visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Mato Grosso do Sul está programada para a próxima terça-feira (18). Segundo a assessoria de imprensa do governo Federal, a agenda está prevista, mas informações como o cronograma ainda não serão repassadas.





Conforme divulgou o portal R7, Bolsonaro irá no 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque e, depois, acompanhará uma cerimônia de inauguração da Estação Radar de Corumbá, no aeroporto do município.





Esta visita faz parte de várias visitas que o presidente tem feito pelo Brasil. Ao R7 Planalto, Bolsonaro falou sobre esse giro pelo País.





"O objetivo é andar pelo Brasil, conhecer os seus problemas, estar em contato com o povo brasileiro e mostrar também que eu sou a prova viva que esse vírus é uma realidade e você tem que encarar", disse.





Ele também defendeu o cuidado com a população mais idosa ou com comorbidades, os grupos de risco.





"Vamos tomar cuidado com os mais idosos, quem tem comorbidades porque uma vez o vírus pegando nessas pessoas, as chances de óbitos crescem. Mas tem que encarar e tocar a vida porque pior que o vírus é o efeito colateral de políticas que não foram bem sucedidas em grande parte do Brasil", opinou.