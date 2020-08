INDUBRASIL| Chamas atingiram cerca de 80 veículos, maioria foi destruídos; incêndio pode ser criminoso

Fogo atingiu área na saída para Terenos, com veículos do Tribunal de Justiça que iriam a leilão.

Carros foram danificados com o incêndio ©Leonardo França

Incêndio que atingiu nesta tarde área no Núcleo Industrial de Campo Grande já destruiu a maioria dos veículos estacionados no depósito a céu aberto. No local estavam sucatas, carros, caminhões e motos apreendidos pelo Tribunal de Justiça, sob responsabilidade de um grupo de leiloeiros.





Segundo o proprietário da Canal de Leilões, Marcelo Adri, vários parceiros alugam a área, mas já haviam decidido remover os cerca de 80 veículos para a Autotran, na avenida Gury Marques.





As chamas começaram na vegetação seca que fica as margens da rodovia, na saída para Terenos, e alcançaram o depósito por volta das 16 horas. Logo, o fogo começou a destruir os carros, com estalos ouvidos por quem passava pela região.





A imagem da fumaça preta também pode ser vista de muito longe, já da Avenida Afonso Pena, na altura da Federação das Industrias.





Três viaturas trabalham na tentativa de conter o incêndio, inclusive, um caminhão pipa. Mas como o fogo fugiu do controle, outras duas viaturas do Corpo de Bombeiros seguem para o local.





O proprietário da Canal de Leilões não calculou o prejuízo que deve aumentar, com as chamas ainda se espalhando pela área.





Ao contrário das primeiras informações, o depósito não guardava veículos do Detran-MS.





Veja as imagens feitas pelo repórter fotográfico Henrique Kawaminami:













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS