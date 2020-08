HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (30)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, Vênus segue o baile na sua Casa 4 e indica que um domingo em família pode fazer muito em ao seu coração. Mas o planeta do amor treta com Netuno e avisa que é possível que os parentes se oponham a algum plano ou projeto seu. Não custa nada ouvir a opinião dos parentes, mesmo que depois finja demência e faça as coisas do seu jeito. À tarde, a saúde pode exigir alguma atenção. Procure se alimentar melhor e evitar extravagâncias. Planejou um churrascão bem gorduroso pra hoje? Que tal substituir por uns espetinhos de abobrinha, meus consagrados? Um pouco de descanso também será importante para recarregar as energias. A Lua também estimula as amizades e não deve faltar animação, mesmo que seja pelas redes sociais por conta da pandemia. Aproveite para conhecer gente nova, trocar likes e ampliar seu círculo social. Para quem está livre, pode ser uma boa oportunidade de animar as paqueras. Na vida a dois, você vai querer mais companheirismo e privacidade. Prefira programas caseiros e planejem o futuro juntos.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros avisam que passeios e viagens continuam favorecidos, mas o Ministério da Saúde recomenda sossegar o facho e ficar em casa porque o coronavírus já fez muitas vítimas e tudo o que você não quer é entrar para as estatísticas, certo, Touro? Em vez disso, que tal matar a saudade de quem não vê há bastante tempo por uma chamada de vídeo no zap? O bom e velho telefonema também funciona muito bem! Vai ser bom ter notícias de quem estima. No campo sentimental, a tarde será ótima para bate-papos. Pode pintar um clima de romance com alguém da turma, mas cuidado para não confundir os sentimentos. Boa sintonia na união. Você e seu mozão vão ter muito o que conversar e podem fazer planos importantes para o futuro a dois. Só não queira fazer tudo do seu jeito: respeite as diferenças.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingou e fazer contato com pessoas que moram longe deve renovar o seu astral. Se alguém anda sumido e causa preocupação, dê o primeiro passo e faça contato. A Lua também incentiva os estudos, ainda mais se você pretende participar de algum concurso importante em breve. É um bom dia, ainda, para cultivar a sua fé e participar de ações que façam bem à sua espiritualidade. Nas finanças, Vênus treta com Plutão e recomenda mais cuidado com os gastos. Organize melhor as finanças e avalie bem onde vai investir suas economias para não ter problemas mais tarde e passar nervoso parcelado em 48 vezes no crédito. Boas conversas em família à tarde: fale dos seus planos e busque apoio dos parentes. Sair da rotina pode estimular as paqueras e atrair novos pretendentes. Na união, cuide de quem ama, mas sem sufocar.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com Vênus em Câncer e Plutão na Casa 7, você vai querer curtir o domingo ao lado as pessoas que mais ama. Errado não tá, né? Procure fazer contato com que está sempre pronto para te dar colo, apoio e carinho, mesmo que seja de maneira virtual por conta da pandemia. À tarde, Mercúrio incentiva a fazer contato com alguém de outra cidade. Ou você pode receber notícias de alguém que está longe e ficar muito emocionadx. Lua e Urano em quadratura avisam que o convívio com amigos pode ficar tenso e há risco até de rompimento no fim da tarde: controle a teimosia e, se mesmo assim não der bom, entenda que algumas coisas são livramento. Nas paqueras e no romance, quem comanda o astral é a Lua, que realça seu lado sensuellen e garante sucesso absoluto. Vai ser fácil seduzir e envolver quem deseja. Atração por alguém da turma pode ficar irresistível. A união ganhará mais profundidade e você vai revelar todo seu romantismo. Sexo criativo!

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, Vênus está de rolê na sua Casa 12 e aconselha você a dar mais atenção ao seu visual. Tudo que fizer pela sua beleza fará um bem enorme à sua autoestima e à sua saúde, além de ajudar você a fazer as pazes com o espelho. Nem pense em ficar em Nárnia neste domingão. A Lua brilha na sua Casa 7 e estimula você a buscar boas companhias, mesmo que sejam online por conta da pandemia. Mas fique perto de gente que levanta o seu astral e não perca tempo com divergências e disputas de opinião. Mercúrio treta com Netuno e por isso é melhor não pagar de doida e controlar melhor os gastos para não ter problemas mais tarde. No amor, quem está na pista pode se envolver num romance secreto e pode ser com alguém conhecido ou do trabalho. Se você já tem um mozão, não dê tanta atenção às diferenças. Valorize o companheirismo e a estabilidade da relação. Melhore o diálogo e fortaleça a confiança e a cumplicidade com seu bem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, a Lua reina na sua Casa 6 e indica que você deve dar mais atenção à saúde. Aproveite o dia de folga para cuidar melhor da sua alimentação, do seu corpo e visual. Vênus na Casa 11 também incentivará você a dar mais atenção às amizades. Que tal planejar um programa divertido? Pode ser online mesmo! Use a criatividade! Além disso, o planeta do amor reforça a sua popularidade e indica boas oportunidades de conhecer gente nova e ampliar seu círculo de amizades. Nas paqueras, seu charme não vai passar em branco e você usará todo seu poder de seducência para fisgar quem deseja. Pode rolar um clima de romance com alguém da turma e até um pedido de namoro. No romance, o diálogo será seu maior aliado. Converse para esclarecer dúvidas e afastar a insegurança.





Libra - 23/09 a 22/10





A ordem do dia é deixar as preocupações de lado e aproveitar o domingo para se divertir. A Lua entra no seu paraíso astral e anuncia boas oportunidades de curtir as coisas boas da vida. Aceite convites bate-papos ou mesmo para reuniões virtuais. O importante é escolher atividades prazerosas e relaxantes, que ajudem você a recarregar as energias para a próxima semana. Também é importante se aproximar da família, compartilhar seus planos e até ouvir a opinião dos parentes. Mas nada de se estressar com problemas de rotina hoje: tire o dia para cuidar da saúde e do descanso. Seu charme está com tudo e deve movimentar as paqueras. Na união, fase perfeita para um programinha bem romântico. Surpreenda o par na intimidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Curtir o domingo ao lado da família é uma boa sugestão do céu para você. A Lua na Casa 4 fortalece a sua relação com os parentes e torna o convívio em casa bem agradável. Só no fim da tarde é que precisa ter cuidado para não tretar, especialmente se alguém quiser interferir na sua vida amorosa. Também é um bom dia para fazer contato com gente querida e que mora longe! Use de todas as ferramentas tecnológicas para matar a saudade e colocar o papo em dia. Vale zap, facebook, zoom e até o bom e velho telefone. Sua vida social deve ficar mais movimentada à tarde, aproveite para paquerar! Urano na Casa 7 pode surpreender você com um novo e repentino amor. Se você já tem um mozão para chamar de seu, livre-se da insegurança. Busque diálogo, abra seu coração e esclareça suas dúvidas. Uma boa conversa vai fortalecer o companheirismo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, neste domingão, a Lua na sua Casa 3 aumenta o desejo de estar perto de outras pessoas, ainda mais para você que já é extrovertidx e gosta de estar em boa companhia. Mas atenta: você sabe que ficar perto de mais pode dar ruim, né? O coronga continua solto por aí, tacando o terror em geral. Por isso, talvez a melhor alternativa seja manter contato pelo zap, chamada de vídeo, telefone ou redes sociais com as pessoas queridas - amigos, parentes, vizinhos e colegas. Vai ser bom conversar e ficar por dentro do que acontece com quem estima. Conversar com parentes será ainda mais proveitoso à tarde. Fale dos seus projetos, mesmo sabendo que nem todos vão apoiar suas ideias. O céu só pede cuidado para não exagerar nos gastos hoje, sobretudo com roupas, produtos de beleza e coisas bonitas. Resiste às tentações das compras online! No amor, quem tem o coração livre vai sonhar com alguém para chamar de seu, mas precisará sentir firmeza no alvo para investir na conquista. Para quem já tem um mozão, os astros prometem fase estável na vida a dois, ideal para conversar e fazer planos. Muita sensualidade no sexo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Bom dia para curtir as coisas boas que conquistou na sua vida: seu lar, seus pertences, seu patrimônio. A Lua na Casa 2 ajudará você a reconhecer o que realmente importa para a sua felicidade. Vai querer passar o dia ao lado de pessoas queridas. Netuno retrógrado pode deixá-la muito sentimental, cuidado para não se aborrecer com os comentários de alguém ou se chatear por falar algo sem pensar. Não se magoe à toa. À tarde, pode ter notícias de alguém que mora longe. Na paquera, pode ter surpresas quando e onde menos esperar. Mas atenção: a Lua vai deixar você muito exigente. Pegue leve ou pode assustar o crush antes mesmo de o namoro começar. A vida a dois conta com a proteção da fada sensata Vênus e atravessa uma fase superpositiva. Para de ser doida e não corte o clima com ciúme e cobranças, ok?





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua segue o baile pelo seu signo e realça todos os seus pontos fortes. Vai estar com a anteninha ligada em tudo e todos. Mas atenta, porque Plutão está de rolê por sua Casa 12 e recomenda que você dê um tempo de tudo para descansar e recuperar o seu equilíbrio mental e emocional. Ao mesmo tempo, Vênus na Casa 6 aconselha a cuidar melhor da sua saúde, alimentação e beleza. Também é um bom dia para repensar as finanças, ainda mais se estiver preocupada com uma dívida. Mercúrio na Casa 8 pode trazer boas ideias para cortar gastos e até conseguir uma grana extra. No fim da tarde, pode enfrentar alguns conflitos em família. Controle a rebeldia e converse sem tretar. No amor, pode se envolver com alguém conhecido e vai preferir manter o romance em segredo. Na união, reforce a cumplicidade e a confiança. Terá ótimas ideias para turbinar o sexo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você pode ficar muito dividida entre o desejo de dormir e descansar e a vontade de se divertir. É que a Lua na Casa 12 pede para ficar mais quieta no seu canto, mas com Vênus no paraíso astral e Plutão na Casa das Amizades, vai ser difícil recusar convites dos amigos para programas empolgantes. Se estiver nesse dilema, sossegue o facho, minha consagrada! O coronga tá por aí, doidinho para fazer novas vítimas. Que tal reservar o domingão só para você. E é melhor mesmo se recolher à tarde, pois a Lua em quadratura com Urano alerta que pode ter problemas com fofocas e mal-entendidos. Seu charme está no auge e você terá sucesso garantido nas paqueras. Pode pintar um romance com amigo(a) e o lance promete fortes emoções. Para quem já tem um mozão, boa sintonia na vida a dois. Mercúrio estimula o diálogo e ajuda a esclarecer suas dúvidas.