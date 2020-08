HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (1º)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, Áries. Neste sabadão, Mercúrio em oposição com Plutão alerta que você pode ter que repensar alguns planos. A família pode exigir atenção, mas também dará conselhos valiosos para os seus projetos de vida: saiba ouvir. A fada sensata da Lua segue o rolê em sua Casa 10 e favorece sua carreira e suas conquistas. Pode até pintar uma promoção ou uma grana extra o trabalho. Amém que fala, né? Se você está de folga, que tal dar uma atenção extra ao visual? Vale marcar uma hora no salão de beleza - desde que tomando todos os cuidados para evitar o contágio por coronavírus - ou até comprar uma roupinha nova. À noite, você vai se sentir ainda mais poderosa e vai arrasar nas paqueras, mesmo que online. Porém, Marte arruma treta com a Lua e recomenda menos afobação na hora da conquista. Em vez de tomar a iniciativa, troque likes e prefira seduzir aos poucos, sem pressa. No romance, bom dia para compartilhar seus sonhos e fazer planos a dois, mas sem se impor nem brigar, ok?





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, quarentena é uma palavra que não existe no dicionário dos astros. Por isso, eles estão no maior fervo, com Lua, Júpiter e Plutão aglomerados na sua Casa do Saber. Isso significas que o astral será ótimo para investir nos estudos, fazer cursos e se aperfeiçoar. No trabalho, aceite convites para treinamentos e troque ideias com colegas que já chegaram onde você quer chegar. O céu também indica um bom dia para respirar outros ares, sair da rotina e se abrir para novas experiências. Quem está livre pode conhecer alguém com ideias muito parecidas com as suas. Há boas chances de ser alguém de outra cidade. Mas atenta: Marte no seu inferno astral pede cautela com paixões proibidas ou pessoas que parecem esconder alguma coisa. Deus me dibre! Dê aquela stalkeada básica e investigue o alvo para não se meter numa fria. Na união, estimule o diálogo. Vai sentir sintonia de mente, corpo e alma com o par. Revele e realize suas fantasias no sexo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Vários astros vão influenciar as suas finanças neste sábado e por isso você é muito privilegiada, sim! Mercúrio dará criatividade em dobro para você buscar novas formas de ganhar dinheiro e a Lua manda o papo reto e avisa que a grana pode vir de onde você menos espera. É pra glorificar de pé, hein?! Mas atenta: Plutão e Júpiter alertam que também pode ter gastos inesperados ou exagerar nos gastos e se complicar. Evite pagar de louca, ok? No campo sentimental, os astros prometem turbinar seu lado sensuellen e vai ser bem fácil envolver quem deseja. Marte indica uma atração arrebatadora por alguém da turma e, pelo jeito, vai ser difícil resistir. Se você já achou sua alma gêmea, capriche na seducência. Com seus desejos à flor da pele, vale até organizar uma noite especial com seu bem e esquentar o clima ao longo do dia com mensagens e convites picantes. A ordem é seduzir e surpreender! Credo, que delícia!





Câncer - 21/06 a 21/07





Curtir o sábado em boa companhia será prioridade para você. Errado não tá, né? No trabalho, busque parcerias. A concorrência pode até incomodar, mas a Lua manda o papo reto e avisa que suas tarefas vão render bem mais se estimular a cooperação e contar com o apoio de quem confia. Nosso reizinho Mercúrio também dá um help e ajudará você a se comunicar melhor, então, aproveite para defender suas ideias ou vender o seu peixe. No amor, você vai querer compromisso e dificilmente se interessará por lances superficiais ou passageiros. Marte indica forte atração por alguém do trabalho, mas, em aspecto tenso, sugere que este romance pode enfrentar desafios. Já na vida a dois, Lua e Júpiter fecham na parceria e prometem doses extras de romantismo e companheirismo. Quem vive junto pode até se entusiasmar com a ideia de subir ao altar e oficializar a relação: conversem!





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, Marte manda o papo reto e avisa que hoje imprevistos podem rolar. Precisa sair de casa e cumprir algum compromisso? Então, acorde mais cedo e vá à luta. Nada de ficar enrolando na cama para se atrasar com calma, hein? Quem vai trabalhar, terá energia em dobro para executar as tarefas e deixar o serviço em dia, ainda mais se perceber que há uma chance de surpreender e impressionar os chefes. Mas é bom ter cuidado com o que vai dizer hoje: Mercúrio inferniza seu astral, taca fogo no parquinho e avisa que pode se aborrecer com ao fazer um comentário fora de hora ou revelar um segredo a quem não deve. Deus me dibre! Evite também assumir mais responsabilidades do que pode cumprir: pense na sua saúde. Aliás, a Lua envia ótimos estímulos para cuidar melhor do seu corpo e da sua alimentação: corte as extravagâncias e invista numa dieta bem equilibrada. E já aviso: salada de frutas conta como sobremesa, mas nada de jogar leite condensado em cima! Romance com colega tem tudo para engrenar, mas mantenha segredo. A dois, terá prazer em ajudar seu amor em algo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Hoje os humilhados serão exaltados e o céu promete um dia leve, divertido e descontraído para você. Nosso reizinho Mercúrio vai estimular as amizades e também a troca de ideias com colegas de trabalho. Vai conseguir o que quiser com simpatia e criatividade. Quem está de folga vai querer aproveitar o tempo livre para curtir as coisas boas da vida - mas atenta: não se esqueça de usar máscara se for sair de casa e capriche no álcool gel. A Lua no seu paraíso astral promete acentuar o seu charme e agitar as coisas nos assuntos do coração. As paqueras vão aumentar e pode até ser difícil escolher seu alvo. Marte vai acender seus desejos e pode surpreender você com uma atração de tirar o fôlego. Na união, você vai esbanjar carinho e pode se realizar com um passeio bem romântico ao lado de quem ama. Namoro recente tem tudo para ficar mais sério. Ouse e surpreenda no sexo.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, meus consagrados, os astros avisam que assuntos de casa e família terão prioridade para você. Mas Marte e Plutão mandam o papo reto e deixam claro que você pode se desentender com os parentes, principalmente se tiverem uma sociedade ou algum tipo de negócio juntos. Controle suas reações, evite tomar bicarbonato de ódio e pense bem antes de agir ou falar de forma autoritária para não piorar a treta. A melhor alternativa é fingir demência e apostar no diálogo e no jogo de cintura. É um bom dia para dar uma geral nos armários e descartar coisas que não usa mais, seja em casa ou no trabalho. Você está mais caseira e talvez tenha menos pique para sair e paquerar. Mesmo assim, seu charme pode atrair alguém do trabalho ou uma pessoa conhecida da família. Agora, no romance, a coisa tá mais fracassada: Marte pode deixar o clima pesado e causar algumas discussões. Evite assuntos polêmicos e respeite as diferenças de opinião. A sintonia será melhor na intimidade: mostre o seu poder de fogo no sexo!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ei, Escorpião, hoje você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! Em todos os setores, simpatia, criatividade e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser. Nunca critiquei, hein?! A fada sensata da Lua vai deixá-la mais comunicativa, o que deve facilitar muito o seu trabalho, os negócios e os acordos em geral. Troque ideias com os colegas e aproveite para aprender com o conhecimento e a experiência deles. Bons papos também vão facilitar as paqueras e aumentar a sintonia entre os casais. Mas atenção: no início da noite, vale seguir o conselho do pensador contemporâneo MC Briquedo: 'meça suas palavras, parça!'. É que uma quadratura da Lua com Marte pode causar tretas e discussões. Em vez de brigar, embarque nos estímulos de Júpiter e abra o seu coração. Deixe as diferenças de lado e declare o seu amor. Pode se surpreender com um pedido de casamento ou notícia de gravidez.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Mercúrio rainha, Plutão nadinha! Pois é, meus consagrados! Mercúrio pode salvar sua pele e ajudar você a enfrentar os desafios de Plutão retrógrado e a encontrar soluções para as suas preocupações financeiras. Confie em seus instintos, pois podem surgir boas oportunidades de aumentar seus ganhos e se livrar das dívidas. Só não espere o dinheiro cair do céu: você que lute, pois é com trabalho que conseguirá mais grana para sair do sufoco. Além disso, fuja de apostas e negócios arriscados se não quiser fazer papel de trouxa e sair no prejuízo. No amor, uma paixão ardente pode ser só fogo de palha. Mas você vai sonhar mesmo é com uma relação firme e duradoura, alguém que traga segurança ao seu coração. No romance, Lua e Júpiter fecham na parceria e podem deixá-la muito ciumenta e possessiva: controle-se para não brigar com quem ama por qualquer bobagem. Use a criatividade para apimentar o sexo e driblar o ciúme.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lua e Júpiter em Capricórnio realçam todos os pontos fortes do seu signo, o que deve beneficiar você em todos os setores. Será mais fácil ver o lado bom da vida e seu otimismo vai contagiar as pessoas. Trabalhar em equipe, trocar ideias e fazer parcerias serão boas opções para você. À noite, porém, Marte em quadratura com a Lua indicam tensões em família. Controle sua impaciência e suas reações. Aposte no jogo de cintura para evitar atritos. Seu jeito sério e seu charme discreto farão sucesso nas paqueras e você pode ter boas novidades surpreendentes na paixão. No romance, Mercúrio se opõe a Plutão e recomenda o diálogo para tratar assuntos que ficaram mal resolvidos e que você ficou remoendo. Mas saiba ouvir e ceder. Paixão e desejos prometem esquentar entre quatro paredes.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia será muito produtivo para quem vai trabalhar. Mercúrio vai acentuar sua criatividade e você terá boas ideias para vencer qualquer desafio. Também será mais objetiva no cumprimento das tarefas e pode até dar conta daquele projeto que ficou enrolado e pendente. Mas atenção: Lua e Marte em conflito sugerem que é grande o risco de se envolver em fofocas, mentiras ou ter seus segredos revelados. Por isso, evite confiar demais nas pessoas e tenha muito cuidado com o que vai dizer. Se você está de folga, a dica é aproveitar o sábado para descansar o corpo e a mente. Aposte em atividades relaxantes e tranquilas, longe de agitação. No amor, pode se envolver num lance secreto ou com uma pessoa quieta e misteriosa. Converse sem brigar. Na intimidade, palavras picantes serão afrodisíacas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Lua, Mercúrio e Urano vão turbinar seu carisma e criatividade, e você deve explorar isso para se dar bem. No trabalho, terá facilidade para cativar as pessoas. Pode agir em equipe para agilizar as tarefas ou conseguir o apoio de alguém para colocar em prática um bom projeto. Os astros também prometem bons momentos na vida social. Aguarde convites da turma para passeios divertidos ou pense você em algo legal para fazer junto com os amigos. Só evite misturar dinheiro com amizade, pois isso pode trazer problemas. A Lua garante boa popularidade para você, então, aproveite para conhecer gente nova, puxar papo, jogar charme e investir nas paqueras. Pode até rolar uma declaração e um lance especial com alguém da turma. Romance repleto de sintonia e companheirismo, não deixe o ciúme atrapalhar.