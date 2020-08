HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, Áries! A Lua em quadratura com Vênus na Casa da Comunicação alerta que você pode ter problema com fofocas e mal-entendidos no início do dia, por isso, é melhor ficar mais quieta no seu canto e não comentar seus planos. O astral vai mudar logo, pois a Lua entrará no seu signo ainda de manhã e deve destacar todos os seus pontos fortes. Fada sensata que fala, né? Na hora do almoço, você pode ter alguma surpresa em casa, algo relacionado à família e que deve trazer muita alegria. À tarde, explore os talentos do seu signo, sobretudo sua determinação, iniciativa e experiência para brilhar no que faz. Além de esbanjar charme e ousadia, você terá ainda mais facilidade para puxar papo e envolver quem deseja na paquera. Pode se declarar a alguém e iniciar um namoro. A dois, aposte em papos e passeios descontraídos. Clima romântico na intimidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Misericórdia, Touro! Hoje você pode se desentender com amigos por causa de dinheiro, por isso, é melhor não misturar as coisas para não se aborrecer. Ainda bem que Vênus ingressa hoje na sua Casa 3 e favorece a comunicação. Aposte no diálogo para para resolver esta e qualquer outra situação. Mas se engana se você pensa que acabou, Jéssica! A Lua vai infernizar o seu astral, o que deve tirar um pouco a sua energia. Evite assumir responsabilidades demais: respeite seus limites e tente fugir de agitação. À noite, o colo da família fará bem ao seu coração, especialmente se puder desabafar e trocar confidências com quem confia. Na paquera, será mais fácil se aproximar e declarar o que sente. A dois, tudo indica que vai preferir programas caseiros ou mais intimistas hoje. Vai querer privacidade para conversar, namorar e curtir a noite a sós com seu bem.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sextou e mudanças ou imprevistos no trabalho devem agitar seu dia logo pela manhã. Tensão entre a Lua e Vênus sugere que não vai gostar muito disso, mas respire fundo e aceita que dói menos, minha consagrada. Além disso, nada de pagar de doida e bater de frente com chefes e autoridades, pois isso só vai piorar as coisas. O que deve te salvar é a fada sensata Lua, que entra na sua Casa das Amizades e ajuda você a fazer bons contatos e boas parcerias. No trabalho, poderá contar com o apoio de colegas para cumprir as tarefas e atingir as metas em comum. À tarde, Vênus ingressa na sua Casa das Finanças e pode trazer boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Pode faturar uma boa grana com produtos e serviços de beleza ou decoração. À noite, aproveite seu tempo para se enturmar com gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais. Bons papos e likes vão estimular as paqueras ou dar um “up” na vida a dois.





Câncer - 21/06 a 21/07





Foco, força e café, meu cristalzinho! No começo da manhã, você pode ter alguma dificuldade para se concentrar nas tarefas ou para aprender algo novo. Persista, que você consegue. Também pode ter alguma preocupação com alguém que está longe: faça contato. A Lua chegará ao ponto mais alto do seu Horóscopo hoje, trazendo novos estímulos para sua carreira ou para um projeto ambicioso. Fique atenta, pois pode pintar uma boa chance de promoção e os chefes estarão de olho em você: mostre o seu potencial. Vênus em Câncer realça sua vaidade e vai deixar você com muito amor pra dar nesta fase. Com muito charme e simpatia, vai ser fácil atrair gados para o seu rebanho e encantar alguém especial. Se já tem seu amor, cubra o par de mimos e revele todo seu romantismo. Pode faturar uma grana extra ou realizar um sonho de consumo nesta noite.





Leão - 22/07 a 22/08





Segura o forninho, Leão, porque seu dia começa tenso e com promessa de tretas, com risco de rompimento numa amizade, associação ou parceria de trabalho. Encare as mudanças com serenidade e maneire no bicarbonato de ódio, ainda que isso magoe seu coração. A fada sensata Lua na sua Casa 9 passa um pano no seu astral e fará você buscar mais afinidades com as pessoas do seu convívio próximo. Você vai querer mais sintonia com os outros, seja no trabalho, em casa ou no amor. O astro também estimulará os estudos: que tal investir em um curso para melhorar seu currículo ou ajudar no seu aperfeiçoamento? Porém, Vênus no seu inferno astral não vai facilitar as coisas pro seu lado e pode abalar sua autoestima. Amadah, não tô te reconhecendo! Reserve um tempo para cuidar da beleza e levantar seu astral. Na paquera, pode se entusiasmar com de outra cidade ou comprometido - cuidado para não ter de buscar sua dignidade no lixo. Quem já tem par, promessa de boa cumplicidade a dois: compartilhe seus sonhos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, você pode enfrentar divergências com sócio(a) ou chefe no início do dia. Não se deixe levar por orgulho ou vaidade, é importante saber ceder para encontrar um meio-termo que agrade a todos. A Lua, na Casa das Transformações, indica um bom dia para mudar o que incomoda, encarar os desafios e cortar um mal pela raiz. Bom dia também para mudar o visual ou abandonar um vício, iniciar uma reeducação alimentar e investir num estilo de vida mais saudável. Vênus ingressa na sua Casa das Amizades e favorece as parcerias e associações em geral. Pode contar com o apoio de alguém para colocar em prática um dos seus planos para futuro. No amor, uma atração secreta ou proibida vai mexer fundo com seu coração. Sua sensualidade está acentuada e vai animar paquera e romance. Sinal verde para ousar no sexo.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia começa favorável para quem trabalha em casa ou com parentes. Se não é o seu caso, aceita que dói menos, porque os astros anunciam que pode ter dificuldade para se entender com com alguém no início da manhã. Mas isso deve mudar do corote para o gin logo, pois a Lua entrará na sua Casa 7, facilitando bastante os relacionamentos em geral. O astro dá sinal verde para trabalhar em equipe ou investir em uma sociedade com alguém de confiança. Mais tarde, Vênus chegará ao ponto mais alto do seu Horóscopo, sinal de que terá boas oportunidades no emprego, sucesso com os chefes ou ao realizar um projeto ambicioso. Fique de olho nas oportunidades de brilhar. Se você busca um novo amor, bora fazer uns contatinhos e trocar likes nas redes sociais. Seu charme pode atrair uma pessoa influente e bem-sucedida. Namoro com amigo(a) também recebe todo apoio do céu. É pra glorificar de pé, hein? A dois, companheirismo total.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Simpatia e boa lábia podem facilitar a sua vida no início da manhã e devem ajudar você a vender seu peixe ou fechar um acordo bem vantajoso. Mas Lua e Vênus em quadratura alertam que pode perder dinheiro em jogos ou investimentos errados: eita, que é melhor não se arriscar. O caminho mais curto para melhorar de vida será mesmo o trabalho: arregace as mangas e mãos à obra! A Lua na Casa da Saúde pede para se cuidar melhor. Bom dia para marcar ou realizar seus exames preventivos de rotina. Vênus entra na sua Casa do Conhecimento e estimula os estudos: aprenda tudo que puder para abrir novos horizontes na sua carreira. O astro também facilita um romance com alguém de outra cidade. As afinidades contarão mais pontos para você na paquera e na união. Boa noite para tomar decisões e fazer planos com seu bem.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você pode ganhar uma boa grana numa parceria com parentes, mas vai precisar de muito jogo de cintura para trabalhar em sociedade sem tretar, especialmente no início da manhã. Nada de pagar de doida e procure separar o pessoal do profissional, ok? O astral deve mudar completamente ao longo do dia, pois a Lua entra no seu paraíso astral, trazendo mais entusiasmo, sorte e criatividade para você. Vênus na Casa 8 dá sinal verde para promover as mudanças que deseja em sua vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou mesmo no visual. Taca-le pau nesse carrinho, Marcos! No amor, Lua e Vênus vão deixar o seu charme ainda mais evidente e prometem uma fase muito excitante. Sensual e atraente, você vai envolver quem quiser no jogo da sedução. Credo, que delícia! Para quem tem par, promessa de ótima sintonia com o mozão.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Eita, Caprica, os astros tão querendo te ferrar, viu? Por conta disso, podem rolar alguns desentendimentos no seu emprego nas primeiras horas do dia. #DicadoBidu: por mais que queira ajudar, evite expor demais as suas opiniões neste período. Será melhor falar menos e fugir de conflitos. Lá pela hora do almoço, Vênus vai facilitar os relacionamentos e, ao entrar na Casa 7, dará sinal verde para você investir nas parcerias, seja para trabalhar em equipe, iniciar uma sociedade ou apenas cooperar com os colegas em busca de objetivos em comum. A Lua, na Casa da Família, indica uma fase mais animada no convívio com os parentes. Pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa ou ao receber uma herança. Vênus, o planeta do amor, enviará infinitas bênçãos para a sua vida amorosa. Ótima época para iniciar um namoro ou fortalecer a união com seu bem. Sexo quente! Credo, que delícia!





Aquário - 21/01 a 19/02





É bom ter cuidado com os gastos nesta manhã, pois pode se enrolar numa dívida e levar uma surra dos boletos. Resista às tentações, nada de comprar mais 'brusinhas' nem de ficar pedindo bons drinks e lancho por delivery. A boa notícia é que a Lua na Casa 3 vai acentuar o seu poder de comunicação e facilitará bastante o seu dia. No trabalho, sucesso garantido para negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Ou para se destacar numa entrevista de emprego. Com Vênus na Casa da Saúde, beleza e bem-estar andarão de mãos dadas. Tudo que fizer para melhorar sua dieta e qualidade de vida vai se refletir na sua aparência, então, cuide-se! Papos descontraídos vão facilitar uma aproximação nas paqueras e, se estiver a fim de alguém, você não pensará duas vezes para se declarar. Há sinal de romance com colega. Na união, você e o mozão vão fechar na parceria para o que der e vier.



Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, meu cristalzinho, a Lua vai se estranhar com Vênus no início do dia e isso pode complicar o convívio com a família. Controle suas reações e sua impulsividade para reduzir os riscos de brigar com os parentes e terminar arrumando treta no grupo da família no WhatsApp. Nas finanças, a Lua na Casa 2 envia boas vibes para o eu bolso. Pense em coisas novas que possa fazer para ganhar uma grana extra. Vale até arrumar um segundo emprego ou um bico nas horas de folga para engordar um pouco a sua conta bancária. O céu também promete mais sorte para você em jogos e sorteios: não deixe de fazer uma fezinha e bora marcar os migxs tudo nos sorteios do Facebook e do Instagram. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com mais força. Vênus entra no seu paraíso astral e deixa seu charme simplesmente irresistível. Aguarde surpresas e fortes emoções na conquista, mas deixe claro que quer segurança. Muito romantismo e sedução a dois. Controle o ciúme.