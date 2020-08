HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04





Você que lute, Áries! Mas não vai lutar sozinha, não, viu, minha consagrada?! Marte, seu planeta regente esta em seu signo e deixa você ainda mais determinada e pronta para batalhar pelos seus ideais. Em sextil com a Lua, indica que você pode querer mais liberdade para agir e batalhar pelas suas ambições. Pode até trabalhar em equipe e contar com o apoio dos colegas, desde que dividam as tarefas e ninguém dependa de ninguém. À tarde, tensão entre Marte e Júpiter vai exigir que você tome seu paracetaloka direitinho e controle bem as suas reações para não se desentender com chefe ou autoridade. Bater de frente será ruim para você, então, inspira, respira e não pira. O início da noite será perfeito sem defeitos colocar o papo em dia com os migxs. Sinal verde para paquerar e conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais por conta da pandemia. O diálogo será o melhor amigo da vida a dois: se falar com jeitinho em vez de discutir, terá o que quiser do par. Experimente!





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua brilha na sua Casa das Realizações e indica que pode ter boas oportunidades de sucesso nesta terça. No trabalho, vai querer impressionar os chefes, ainda mais se sentir que pode conseguir uma promoção. Erradx não tá, né? Explore seus talentos, pois seu empenho pode até render uma grana extra. À tarde, você pode ficar mais distraída e ter alguma dificuldade para se concentrar, sobretudo em tarefas que exijam leitura, estudos e pesquisa. Tente manter o foco para não se prejudicar, ok? Marte na Casa dos Segredos sugere uma atração proibida e tentadora. Pode ser por alguém que esconde algo ou já tem outro compromisso: avalie se é melhor se arrepender depois do que passar vontade. No romance, boa fase para definir metas e fazer planos com seu amor. O clima pode esquentar na intimidade, ainda mais se colocar suas fantasias em prática. Credo, que delícia!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai sentir uma vontade enorme de se aventurar em novas experiências e mostrará interesse por tudo que possa abrir a sua mente ou trazer novas oportunidades para o seu futuro. Tá de parabéns, viu?! Lua e Marte trocam likes e vão impulsionar seus planos, mas aconselham você a fazer cursos ou buscar a orientação de especialistas antes de colocar em prática aquele projeto que tem em mente. Hoje também rola uma torta de climão entre Marte e Júpiter que pode respingar nas suas amizades e trazer conflitos sérios. Evite agir por impulso ou pode até ficar com ranço e romper laços com alguém querido. Tá amarrado! No amor, paixão por alguém da turma pode ficar irresistível. Na vida a dois, Vênus em Gêmeos realça seu lado mais carinhoso, romântico e seducente. Em trígono com a Lua, pode esperar por momentos de ótima sintonia com seu bem. O sexo pede novidades: surpreenda!





Câncer - 21/06 a 21/07





Atenta, Câncer! Se você quer dar uma guinada na sua carreira, este pode ser um dia perfeito sem defeitos para iniciar as mudanças que deseja. Marte na Casa das Realizações vai reforçar a sua determinação e dará a coragem necessária para correr atrás das suas metas mais ambiciosas. E o astro está em harmonia com a Lua que, na Casa das Transformações, ajuda você a virar a página, virar o jogo e se reinventar. Também é um bom dia para dar aquela repaginada no visual e ficar ainda mais poderosa. Capriche nos looks, pois seu lado sensuellen está acentuado e o céu promete momentos bem intensos na paixão. O clima pode esquentar com alguém do trabalho ou com um crush pop, que é cobiçado por todo mundo. Na união, cuidado para não medir forças ou entrar em disputas bobas com seu bem. Melhor investir sua energia na sedução e na intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, hoje você pode fazer boas parcerias no trabalho ou ter bons resultados em uma sociedade. Marte reina todo pimpão na sua Casa do Aprendizado deixa sua mente inquieta, despertando seu interesse pelos estudos. Vejo que você terá muita facilidade para aprender e pode até ser como autodidata. Mas isso se tiver disciplina, ok? Não vá desperdiçar seus talentos em coisas inúteis: foque no que vale a pena. Além disso, evite extravagâncias, sobretudo a gula, para não prejudicar a sua saúde. Vamos combinar que a salada de frutas pode, sim, ser sem leite condensado, certo? Vênus ilumina o Setor das Amizades e pode até despertar um clima de romance com alguém da turma. Vá em frente, pois o lance tem tudo para dar certo. Quem já encontrou a sua metade vai sentir a cumplicidade da relação aumentar, com demonstrações de amizade e companheirismo. À noite, a Lua entrará na Casa dos Desejos e promete colocar fogo no parquinho! Credo, que delícia!





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, seu signo adora o trabalho e a fada sensata Lua dará incentivos extras para você cumprir suas tarefas. Você também pode contar com toda a força guerreira de Marte para mudar o que incomoda e concluir qualquer coisas que esteja pendente. Nada fará mais bem ao seu coração hoje do que a sensação de dever cumprido. Errado não tá, né? Mas não vá se estressar demais no emprego! Saúde vem em primeiro lugar, ok? Aliás, o astral é ótimo para mudar alguns hábitos, abandonar um vício e investir na sua qualidade de vida. Com Vênus na Casa 10, cuidar do corpo e da beleza pode ser muito prazeroso. Ótima popularidade na vida social e nas paqueras. Os astros darão todo apoio para iniciar um romance com alguém do trabalho e tem tudo para ser algo sério. A dois, lutem juntos por um objetivo em comum. No sexo, Neiva do céu! O clima promete ser quente: mostre seu poder de fogo!





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, o combo simpatia e bom humor vai facilitar todos os seus relacionamentos nesta terça. Para ajudar, Marte na Casa das Parcerias realça seu espírito de liderança, então, é um bom momento para trabalhar em equipe e liderar os colegas na realização das tarefas. Use seu entusiasmo e sua determinação para motivar o grupo - isso trará resultados ainda melhores. À tarde, evite tretas com parentes. Tem coisa que não vale a pena gastar energia, viu, minha filha! À noite, a Lua em trígono com Vênus vai inspirar paqueras, romances e diversões. Experimente fazer programas diferentes dos habituais, ainda mais se você está à procura de um novo amor. Pode conhecer alguém que se encaixará direitinho em seus ideais e há grande chance de engatar um namoro. Se seu coração já tem dono(a), você vai cobrir o par de carinho. Marte incendeia a paixão, não corte o clima com brigas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, o reizinho Marte está todo pimpão na sua Casa do Trabalho e promete te deixar ainda mais decididx e arrojadx no emprego. O astro dará sinal verde para você assumir novos desafios ou para colocar em prática um antigo projeto que ficou esquecido na gaveta. Confie na sua experiência e taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Só convém ter cuidado para não fazer papel de trouxa e entrar em discussões e fofocas desnecessárias, principalmente no início da tarde, quando Marte vai se estranhar com Júpiter e tumultuar as conversas: siga os conselhos do sábio MC Brinquedo e meça suas palavras, parça! À noite, Lua em trígono com Vênus inspira mudanças em sua casa, tanto na decoração quanto na relação com os parentes. Vale trocar os móveis de lugar e separar o que não usa mais ou se reconciliar com um familiar querido. No amor, atração por colega deve aumentar, mas enfrentará desencontros. Na união, fuja de discussões. A noite deve ser beeeem romântica.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, os astros indicam que simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser nesta terça. Seu poder de comunicação continua acentuado, o que tornará qualquer conversa bem mais fácil e proveitosa. Isso, aliado ao seu bom humor e entusiasmo, fará com que todos queiram a sua companhia. Pop que fala, né? Mas atenta, porque Júpiter está retrógrado na sua Casa das Finanças e, em quadratura com Marte. Isso pede atenção redobrada com os gastos. Nem pense em arriscar seu dinheiro em algo desconhecido e nada de esbanjar com coisas supérfluas. Não, você não precisa de mais uma 'brusinha', minha filha! Já a vida amorosa vai ser favorecida pela Lua e por Vênus, que trocam likes e fecham na parceria. Pode fazer ou receber uma declaração de amor, um pedido de namoro ou até de casamento. Aí, sim, hein?! Para quem vive uma relação estável, os astros prometem romantismo, bom diálogo e doses extras de paixão e sedução. Não deixe o ciúme atrapalhar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ei, Caprica, a Lua é sua parça e favorece suas finanças nesta terça! Você pode descobrir boas maneiras de reforçar o orçamento e uma das possibilidades é faturar com algo feito em casa ou em parceria com parentes. Também pode fazer um negócio vantajoso envolvendo imóvel ou bens de família. Mas é do trabalho que virão as melhores oportunidades, então, fique atenta para poder aproveitar. Já em família, a coisa tá mais fracassada. Uma treta entre Marte e Júpiter pode causar discussões em casa à tarde. Maneire no bicarbonato de ódio, procure controlar as suas reações e tente não deixar um problema maior do que realmente é. Na paquera, você vai buscar estabilidade e pessoas que já conhece terão mais chance de conquistar você. No romance, a Lua desperta sua possessividade, então, vigie seu comportamento para não sufocar o par com cobranças. A paixão vai ferver entre quatro paredes: tome a iniciativa!





Aquário - 21/01 a 19/02





Marte na Casa 3 vai deixar a sua língua muito afiada. Afrontosa que fala, né? Por um lado, isso é ótimo, pois será mais fácil dizer o que pensa, argumentar e defender seus projetos. Numa entrevista de emprego, por exemplo, sua desenvoltura será surpreendente. Porém, também correrá o risco de dizer algo sem pensar e acabar causando discussões. Ou, pior: pode deixar escapar um segredo e se envolver numa grande fofoca, daquelas bafônicas que fazem a gente buscar a dignidade no lixo. A dica é não se precipitar: reflita antes de falar e tudo ficará bem. Vênus segue firme no se paraíso astral e enche seu coração de amor. Ao mesmo tempo, realça seu charme e promete momentos deliciosos na conquista ou na vida a dois. Se estiver a fim de alguém, você não pensará duas vezes para dar o primeiro passo e se declarar. Na união, não faltarão romantismo e sedução. Frases picantes vão turbinar a relação. Credo, que delícia!



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua na Casa 12 fará você querer se isolar um pouco do mundo hoje. Respeite isso e procure ficar mais quietinha no seu canto, longe de barulho e agitação. Isso será importante para recarregar suas baterias e acalmar seu coração. Além disso, os astros anunciam que você pode ter alguma preocupação com grana, mas Marte dará coragem de sobra para correr atrás e resolver os problemas. Só não convém misturar dinheiro com amizade, pois uma tensão no céu sugere que pode ter dores de cabeça e terminar fazendo papel de trouxa. No amor, quem está livre pode preferir dar um tempo só, ainda mais se acabou de sofrer uma decepção. Já no romance, a fase pede mais confiança e cumplicidade com seu bem. Vênus na Casa da Família sugere que você vai preferir programas caseiros nesta noite. Pense num jantar romântico ou num filminho tranquilo ao lado de quem ama.