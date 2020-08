HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04





A semana deve começar sem muitas novidades. Sol e Mercúrio abastecem sua energia para encarar o trabalho e dar conta dos seus afazeres sem grande dificuldade. Busque o apoio dos amigos para o que precisar, mas evite depender demais deles, pois vai precisar de liberdade para agir. Desafios podem até surtir, mas você terá criatividade e inteligência de sobra para vencer todos eles. Em algum momento do dia, você pode ficar divididx entre a carreira e a família. Talvez tenha que rever alguns planos para atender às necessidades do lar. Vênus na Casa 4 deve deixar o convívio com parentes bem equilibrado e harmonioso, ainda que tenham alguma divergência de opinião. No amor, pode faltar pique para as paqueras e quem está livre vai querer curtir essa liberdade. Na união, prefira programas caseiros e melhore o diálogo.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua está no ponto mais alto do seu Horóscopo e, ainda que não faça aspecto com ninguém hoje, dará incentivo suficiente para você investir no trabalho e batalhar pelo seu reconhecimento na profissão. Sol e Mercúrio trocam likes no seu paraíso astral, prometem doses extras de entusiasmo e darão criatividade para enfrentar os desafios deste início de semana. Os astros também reforçam a sua sorte: faça uma fezinha. Palavras e atitudes gentis vão tornar tudo mais fácil para você. Aposte na simpatia e no diálogo para conseguir tudo que quiser. No amor, seu charme está tão evidente que as paqueras podem surgir quando e onde menos esperar. Romance com amigo(a) pode trazer insegurança, mas dê uma chance e pague para ver. Para quem já tem um mozão, união estável e em boa sintonia. Fale de amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Família e carreira devem disputar a sua atenção neste início de semana. Procure dividir melhor a sua atenção para não ter que lidar com cobranças. Netuno retrógrado e em oposição com Mercúrio avisa que nem tudo será como você planejou, mas não deixe isso tirar o seu entusiasmo. Inspire-se na Lua, que, na Casa 9, alimenta sua fé e seu otimismo. Vênus na Casa das Finanças indica boas oportunidades de aumentar seus rendimentos. Mas o astro se desentende com Plutão e avisa que você deve escolher com cuidado em que vai aplicar seu dinheiro. Com grana não se brinca, é melhor não arriscar se não quiser passar nervoso parcelado em 24 vezes no crédito. No amor, você vai querer a segurança de uma relação tranquila e buscará alguém que se encaixe bem no seu ideal. Se já achou seu par, valorize e cuide bem da união. Não deixe o ciúme atrapalhar.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, a segundona não está para amadores, viu, minha filha? Vênus treta com Plutão e alerta que você deve ter cuidado com disputas e rivalidades no trabalho. É melhor não dar mole para a concorrência e usar todos os seus talentos para se destacar no que faz. Conte com a ajuda da Lua, que brilha na sua Casa 9, e vai reforçar a sua intuição, por isso, confie no seu sexto sentido para ficar longe de problemas. Mas se ainda assim tiver que lidar com desafios, o céu avisa que o diálogo será seu maior aliado. Com Sol e Mercúrio na Casa 3, você vai mostrar muita habilidade com as palavras e pode convencer quem você quiser. Explore esse dom também nas paqueras e converse bastante com o crush para descobrir se vocês realmente têm chance de dar certo. Na união, controle as suas reações para não brigar com o mozão. Revele seu lado mais carinhoso e romântico e resolva qualquer questão com boas conversas.

Leão - 22/07 a 22/08





Plutão e Netuno podem causar algumas instabilidades na sua rotina. Aceita que dói menos, minha filha. Neste caso, o melhor é se adaptar às mudanças sem tanto sofrimento e controlar o estresse para não prejudicar a sua saúde. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação e você pode buscar o apoio dos colegas no trabalho. Pode fazer parcerias vantajosas ou até contar com o apoio de alguém sem nem saber. Sol e Mercúrio indicam um período promissor para as finanças. Você vai mostrar mais habilidade e disciplina para administrar seu dinheiro e organizar melhor os gastos. Na paquera, um romance secreto deve mexer fundo com as suas emoções, mas avalie os riscos antes de se envolver, sobretudo se for com alguém do trabalho. A Lua envia boas vibes para o romance, que deve seguir estável e sem grandes novidades hoje. Mostre o quanto se importa com seu bem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você vai encarar o trabalho com o compromisso e a dedicação de sempre. A Lua na Casa 6 indica que não terá moleza no serviço, mas com Sol e Mercúrio no seu signo, você usará todos os seus talentos para contornar obstáculos e dar conta do recado sem grande dificuldade. Netuno retrógrado na Casa 7 alerta que pode se decepcionar com sócios ou parceiros de trabalho. Não fuja da conversa, pois este será o único caminho para aparar as arestas e resolver a situação. Na paquera, vários astros vão realçar o seu carisma e quem está livre pode ter boas surpresas. É possível até que uma amizade se transforme em namoro. O lance pode até enfrentar alguns desafios, mas se for amor de verdade, tudo vai valer a pena. No romance, evite se magoar por pouca coisa. Converse com seu mozão e esclareça as dúvidas.





Libra - 23/09 a 22/10





Trabalho e família devem dividir a sua atenção hoje. Com Plutão na Casa 4, você vai querer resolver as pendências domésticas o quanto antes. O astro se opõe a Vênus na Casa 10, que aumenta a sua preocupação com a carreira e o sucesso. Se tentar resolver tudo de uma vez, só vai se estressar e ainda pode acabar com dor de estômago ou algum outro mal-estar de origem nervosa. Sol e Mercúrio na Casa 12 aconselham você a dar um tempo para refletir e avaliar o que é prioridade. Isso vai clarear as ideias, ajudará você a fazer as escolhas certas e fará tudo parecer mais fácil. Pode ser sorte em jogos e sorteios: faça sua fezinha. A Lua no seu paraíso astral garante mais charme e simpatia para você nas paqueras e traz muito mais carinho e romantismo para a vida a dois. Valorize a cumplicidade com seu amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua na Casa 4 sugere que assuntos de casa e família devem ocupar você durante boa parte do dia. Quem trabalha em casa ou com serviços domésticos terá um início de semana bem produtivo. Sol e Mercúrio na Casa das Associações vão estimular as parcerias, então, busque o apoio de amigos e colegas para cumprir as tarefas e alcançar seus objetivos. Vênus na Casa 9 mantém o incentivo para você estudar e se aperfeiçoar no que faz. E o astro fará oposição a Plutão, que dará uma força extra para você memorizar o que aprender. No amor, quem está na pista pode ter boas oportunidades de conhecer gente nova. Isso deve movimentar as paqueras e, se não rolar nada, no mínimo você poderá fazer novas amizades. A vida a dois segue sem novidades. Estimule o diálogo, o companheirismo e o romantismo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua na Casa 3 vai facilitar a sua comunicação com outras pessoas. No trabalho, procure participar mais dos debates, pois você terá boas opiniões para dar e usará os argumentos certos para convencê-las. Também será mais fácil negociar, pechinchar e fazer acordos, o que indica sucesso em atividades ligadas ao comércio, ensino e divulgação. Plutão retrógrado na Casa das Finanças pede mais cuidado com o dinheiro. E em oposição a Vênus na Casa 8, é grande o risco de ter gastos inesperados ao longo do dia. Tá amarrado! Em casa, por mais que se esforce em conversar e explicar, a família pode se opor a um projeto ou desejo. Pode se aborrecer, mas com o Sol na Casa 10, nada a fará desistir do que quer. Na paquera, puxe papo com o crush. Na união, o diálogo também será bem-vindo, mas é na intimidade que as coisas vão esquentar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana pode começar meio parada e caberá a você dar mais ritmo às coisas. A Lua segue o baile na sua Casa 2 favorece as finanças, então, atenção ao que acontece à sua volta para identificar novas formas de ganhar dinheiro. Na vida profissional, Vênus treta com Plutão e indica que trabalhar em parceria vai exigir alguns ajustes: controle suas reações para não brigar. Não deixe de investir nos estudos, pois Mercúrio ajudará a abrir novas portas para a sua carreira. Preocupadx com alguém que mora longe? Faça contato e insista. No campo sentimental, Sol e Mercúrio na Casa 9 indicam um bom momento para se aventurar. Experimente conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais. E aposte em bons papos para encontrar um crush que realmente combine com você. No romance, valorize a harmonia e saiba a hora de ceder.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua brilha no seu signo e incentiva você a mostrar os seus talentos e sua força. Além disso, a fada sensata Vênus segue o rolê na sua Casa 6 e anuncia uma fase de boas oportunidades no trabalho. Você também estará mais prestativx e terá prazer em auxiliar os colegas no que eles precisarem. Só não vale se sobrecarregar e assumir mais compromissos do que consegue cumprir. Pense na sua saúde e respeite os seus limites. Mercúrio na Casa 8 indica que pode ganhar uma grana inesperada, seja de herança, bonificação, indenização ou até de presente. É pra glorificar de pé, hein? Mas o astro treta com Netuno na Casa 2 e também sugere gastos não previstos. Por isso, guarde o que puder e faça seu pé-de-meia. O amor deve receber todo o calor do Sol, que segue pimpão na sua Casa 8 e deixa sua sensualidade no auge: você vai atrair até sem querer. Sucesso garantido na conquista e no romance. Desejos à flor da pele.



Peixes - 20/02 a 20/03





Eita, Peixes, a Lua está que nem encosto na sua Casa 12 e pode causar preguiça e desânimo, mas é segunda-feira, a semana só está começando, por isso, trate de reagir e encarar os desafios com fé e coragem. Vários astros vão favorecer as parcerias, então, una-se aos colegas e trabalhe em equipe para alcançar os melhores resultados. Vênus na Casa 5 avisa que você pode conseguir tudo que quiser com atitudes e palavras gentis. Use seu carisma para convencer e agradar as pessoas. O planeta do amor também acentua o seu charme e indica uma fase bem promissora para as paqueras. Ainda que você queira dar um tempo de boas, vai atrair muitos admiradores. Com Sol e Mercúrio na Casa 7, pode se surpreender com um pedido de namoro e até de casamento. A dois, a relação está firme e forte. Estimule o diálogo e fortaleça a união.