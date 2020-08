HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou e os astros incentivam você a concentrar toda sua energia no trabalho. A Lua segue o baile por sua Casa 10, realça seu lado mais ambicioso e aumenta o desejo correr atrás do sucesso. Ela troca likes com o Sol, na Casa do Trabalho, e garante mais força, organização e disciplina com as tarefas. O Sol nesta posição também renova a sua vitalidade e dá disposição extra para batalhar. Seu entusiasmo será ainda maior se você trabalha por comissão ou se sentir que tem uma chance de conseguir um aumento. Errado não tá, né? Além disso, nosso reizinho Mercúrio vai facilitar o diálogo e uma boa conversa com os chefes pode ser bem proveitosa. Com foco nas tarefas, é no trabalho que você terá as melhores oportunidades de paquera. Olhe mais para quem está ao seu redor. Na união, o mozão pode cobrar mais atenção: compartilhe seus planos e inclua seu amor.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua segue o baile por sua Casa 9 e faz você querer se aprofundar mais em tudo que faz. É um ótimo momento para investir nos estudos, fazer cursos de aperfeiçoamento ou treinamentos que possam ajudá-la a reciclar seus conhecimentos. Vai se interessar por tudo que possa lhe abrir portas e contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Assuntos filosóficos e religiosos também devem chamar a sua atenção. Nos assuntos do coração, a sintonia de ideias e objetivos será mais importante para você do que a química na intimidade. Na paquera, converse mais para descobrir se encontrou mesmo a pessoa certa. Na união, Sol e Mercúrio fecham na parceria no seu paraíso astral e prometem uma fase super romântica e carinhosa, ideal para programinhas a dois, papos descontraídos e programas que envolvam os filhos. Divirtam-se muito juntos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, sextou com a Lua na sua Casa 8 e trocando likes com o Sol, que brilha todo pimpão na sua Casa 4. Eles fecham na parceria e farão você se preocupar mais com a sua segurança material e emocional. Você vai querer mais estabilidade no emprego e não medirá esforços para provar o seu valor. Vai usar toda sua experiência para cumprir as tarefas e ganhar a confiança dos chefes. Quem nunca, né? Além disso, eles anunciam que é uma boa fase para mudar de casa ou dar uma geral nos seus guardados e tirar tudo que não usa mais. Também será mais fácil se reconciliar com algum parente. Nosso reizinho Mercúrio promete facilitar o diálogo em família, então, dê o primeiro passo. No amor, quem manda é a fada sensata Lua, que acentua a seu lado sensuellen e, em conjunção com Júpiter, indica que pode pintar uma atração de tirar o fôlego. A discrição será aliada do romance e a família dará todo apoio. Na vida a dois, vai preferir programas caseiros e vai investir pesado no jogo da seducência.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, meu cristalzinho, trago verdades e elas são para glorificar de pé! Você está entrando em uma fase de muita popularidade social. Sol e Mercúrio fecham na parceria na sua Casa 3 vão deixar você mais extrovertidx e comunicativx. Vai se sentir mais à vontade para puxar papo com as pessoas e saberá escolher as palavras certas para agradar em qualquer situação. Ao mesmo tempo, Lua e Júpiter se unem na Casa 7, o que garantirá fartas doses de companheirismo, cooperação e otimismo aos seus relacionamentos. Tantas vibrações positivas vão beneficiar todos os setores da sua vida, especialmente trabalho, amizades e amor. Nesta sexta, os humilhados serão exaltados e, no emprego, pode fazer parcerias e acordos muito vantajosos. Na paquera e com a turma, vai sobrar animação e você não hesitará em se declarar para alguém. E na vida a dois, não faltarão romantismo, diálogo e cumplicidade. É só saber aproveitar!

Leão - 22/07 a 22/08





Os astros estão todos em harmonia e por isso hoje os humilhados serão exaltados, principalmente no trabalho. A Lua na sua Casa 6 dá mais disposição para cumprir suas tarefas e seus compromissos de rotina. Urano no ponto mais alto do seu Horóscopo indica boas e surpreendentes oportunidades de conquistar o sucesso no que faz ou, então, de realizar desejos e metas ambiciosas. Sol e Mercúrio ocupam a Casa das Finanças e anunciam boas chances de aumentar seus ganhos, conseguir um aumento ou até arrumar um segundo emprego para faturar uma grana extra. Reserve um tempo para cuidar da saúde e evite extravagâncias que possam afetar o seu bem-estar. No amor, pessoas conhecidas terão mais chance com você nas paqueras. Na união, será um prazer participar e colaborar com os projetos da pessoa amada.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sol e Mercúrio fecham na parceria no seu signo, realçando seus talentos e garantindo ainda mais disciplina e energia para você investir nos seus projetos e objetivos de vida. O trabalho deve seguir de vento em popa e você dará o melhor de si em tudo que fizer. Ao mesmo tempo, a Lua está de rolê no seu paraíso astral e garante mais simpatia, leveza e bom humor. Isso deve deixar seus relacionamentos mais descontraídos, inclusive no emprego. Você ainda vai esbanjar criatividade e terá muita facilidade para aprender. Faça cursos e melhore o seu currículo. Mas é no campo sentimental que o céu promete mais surpresas e novidades. Seu charme está acentuado e você vai mostrar claramente quais são as suas intenções. Escolha o alvo, puxe papo e deixe rolar. Na vida a dois, será mais fácil demonstrar o que sente. Renda-se ao romantismo.





Libra - 23/09 a 22/10





Sextou, Libra, mas hoje a Lua está de rolê na sua Casa 4, enquanto o Sol segue o baile na sua Casa 12, e com isso você pode estar um pouco mais introspectivx. No trabalho, vai querer sossego para se concentrar nas tarefas e terminar logo o que precisa fazer. É hora de usar toda sua experiência para brilhar, então, priorize as tarefas que você sabe que domina e faz bem. Também é um bom dia para cuidar de casa e da arrumação. Urano na Casa 8 facilita o desapego e você pode aproveitar para doar ou jogar fora tudo que não tem mais serventia. Nas paqueras, seu charme está acentuado e você pode ter boas surpresas, mas talvez prefira dar um tempo da vida social hoje para se recolher no seu canto e refletir sobre as suas escolhas, inclusive as amorosas. Desabafar com alguém da família pode trazer alívio ao coração. A dois, bom dia para recordar bons momentos, olhar fotografias e celebrar a união.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua segue o rolê na sua Casa da Comunicação, realçando a sua simpatia e aumentando a sua habilidade de conversar e convencer as pessoas. No trabalho, isso deve ajudar você a se entender melhor com chefes, colegas e clientes, e pode ser especialmente vantajoso para quem lida com vendas, atendimento ou telemarketing. Vários astros vão estimular as parcerias, então, una-se aos colegas e trabalhe em equipe para cumprir as metas e alcançar seus objetivos. A troca de ideias pode render soluções muito criativas para qualquer situação e todos sairão ganhando com isso. Sol e Mercúrio trocam likes na sua Casa 11, agitam a sua vida social e dão sinal verde para se enturmar com gente nova. Isso também deve favorecer as paqueras e os encontros amorosos. Na união, não faltarão diálogo, companheirismo e entendimento. Façam planos!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, sextou com uma promessa que é para glorificar de pé, meus consagrados: se depender dos astros, o dia será muito positivo para o seu bolso. Lua e Júpiter fecham na parceria na sua Casa 2 e abrem caminhos para ganhar mais dinheiro, enquanto Sol, Mercúrio e Urano estimulam você a se dedicar ainda mais ao trabalho. Mire em seus desejos e objetivos mais ambiciosos, arregace as mangas e lute por eles com todo empenho de que for capaz. Esta pode ser uma fase de grandes realizações, então, você que lute. Mas é importante também controlar os gastos: saiba guardar uma parte do que ganha para fazer seu pé-de-meia, ok? Cuidar do visual fará bem à sua autoestima. No amor, o desejo de segurança será maior e você deve deixar claro o que quer já na paquera. Boa sintonia com alguém do trabalho. Na vida a dois, é tempo de valorizar quem está ao seu lado. Fale dos seus planos e tomem decisões juntos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lua e Júpiter estão mancomunados no seu signo e deixam você ainda mais confiante e persistente para investir nos seus interesses pessoais e profissionais. Além disso, Sol e Mercúrio iluminam a Casa do Conhecimento, o que abre a sua mente e aumenta a vontade de se aperfeiçoar. Você vai se interessar por tudo que possa trazer aprendizado e novas oportunidades para a sua vida. Tá de parabéns, viu? É uma ótima fase para investir em cursos, concursos e treinamentos. Confie na sabedoria dos mestres e aprenda com quem já chegou onde você quer chegar. O céu envia boas energias para a sua vida amorosa e você pode se surpreender com uma paquera. O lance pode começar com uma conversa simples e evoluir rápido para romance. Na união, o diálogo também será facilitado e vocês terão certeza de que foram feitos um para o outro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Os astros prometem dar aquela turbinada no seu lado sensível e emotivo hoje. Procure se cercar de pessoas otimistas, pois o humor dos outros pode influenciar o seu. Mas o melhor mesmo é ficar mais de buenas no seu canto. Seu trabalho vai render mais puder se isolar num ambiente calmo e silencioso, onde possa se concentrar nas tarefas sem interrupções. Lua e Júpiter também fecham na parceria na sua Casa 12, acentuando a sua intuição e ajudando você a “pegar no ar” qualquer coisa diferente à sua volta. Bom momento para refletir sobre os desafios da vida e buscar soluções definitivas para os problemas: mude o que incomoda e corte o mal pela raiz! No amor, decepções recentes podem deixar seu coração fechado para balanço ou pode se envolver num romance secreto. Na união, vai querer mais privacidade e cumplicidade com seu mozão.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sextou, peixinhos e peixinhas, e trabalhar em cardume, digo, em equipe será uma ótima alternativa para você hoje. Vários astros vão favorecer as parcerias, então, estimule a cooperação no emprego e some forças com os colegas para cumprir as tarefas e fechar a semana com chave de ouro! Você também terá mais foco para realizar seus projetos para o futuro e deve buscar aliados para isso. Lua na Casa 11 e Urano na Casa 3 reforçam a sua criatividade e você terá ideias incríveis. Anote todas elas para colocar em prática mais tarde. É um ótimo momento também para curtir a companhia dos amigos e fazer novas amizades, mesmo que seja via redes sociais por conta da pandemia. Conhecer gente nova ainda vai ajudar abrir portas na paquera. A sintonia será tão boa que pode até pintar um romance com alguém da turma: vá em frente! Se você já tem um mozão, Sol e Mercúrio iluminam a vida a dois, com doses extras de união, diálogo e companheirismo.