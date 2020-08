HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04





Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira terão mais chance de se concretizar hoje. A Lua brilha na sua Casa das Transformações e faz sextil com Plutão e Saturno, o que dá aquela força para você rever planos, virar o jogo e dar novo rumo aos seus ideais. A fada sensata Lua também incentiva você a lutar pelo seu crescimento e envia bons estímulos para os estudos. Você vai mostrar mais interesse e vontade de progredir no trabalho e isso pode abrir novas portas para você no emprego e ainda garantir uma grana extra para o bolso. Amém que fala? Só não espere que tudo caia do céu: terá que batalhar para ver os resultados. No amor, atração por colega deve balançar o seu coração. Converse e descubra se vocês estão mesmo em sintonia. Na vida a dois, evite se estressar com o mozão por problemas de rotina. Deixe a louça na pia e aposte numa noite romântica e cheia de chamego.





Touro - 21/04 a 20/05





Unir-se a colegas mais experientes será um bom caminho para acelerar o seu aprendizado no trabalho. Siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas para chegar onde elas chegaram. A Lua, na Casa 8, avisa que seu dia pode ter mudanças e imprevistos, inclusive nos gastos. Evite arriscar seu dinheiro em jogos ou novos investimentos se não quiser passar nervoso parcelado em 48 vezes no crédito com juros. Mas não chora, não, coleguinha, porque Mercúrio está no seu paraíso astral e garante muito entusiasmo e criatividade para você, além de realçar seu carisma e facilitar bastante o convívio com as pessoas. No amor, seu charme vai atrair como ímã, mas as afinidades contarão mais pontos para você. Antes de se envolver, puxe papo para saber como o crush pensa e o que espera de um relacionamento. A união está protegida e o diálogo será um bom aliado para fortalecer o casal. Desejos à flor da pele, invista na sensualidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você pode começar o dia dando uma geral nos armários. Separe e descarte tudo que não tem mais serventia para você. Também será mais fácil dar o primeiro passo para abandonar um vício: seja firme. No trabalho, a Lua na Casa 7 estimula a cooperação. Você terá sorte em todas as parcerias que fizer, só precisa ter jogo de cintura se firmar sociedade com parentes: saiba negociar e fazer acordos. Mas a família será seu porto seguro e estar com quem ama vai recarregar as suas energias. No amor, o romance está no ar e a Lua na Casa 7 indica um bom dia para iniciar um namoro. Você vai esbanjar sensualidade, mas fará exigências e jogo duro na conquista. Na união, o clima será de otimismo e entusiasmo. Só não deixe que problemas de família interfiram no demais no romance: saiba que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa - nada de misturar tudo!





Câncer - 21/06 a 21/07





Os astros indicam um dia bem agitado e produtivo para você. Logo cedo, você pode se unir aos colegas para cumprir tarefas importantes e seu entusiasmo será contagiante. Mais tarde, a Lua entra na sua Casa do Trabalho e você vai se dedicar ainda mais às tarefas. Mercúrio e Urano trocam likes e ficam em perfeita harmonia, acentuando a sua criatividade: você pode surpreender os chefes e colegas com ideias e propostas inovadoras. Mas infelizmente o dia não será perfeito sem defeitos. Há risco de enfrentar atrasos ou mal-entendidos no emprego à tarde. Porém, o Sol promete dar uma forcinha para resolver as tretas. Na paquera, você vai estar beeeem pop. Aposte em papos descontraídos para se aproximar de alguém especial. Quem já tem um mozão, boa sintonia no romance. Não perca a chance de conversar e planejar o futuro com seu bem. Vênus vai turbinar seu romantismo.

Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos domésticos ou de família vão exigir sua atenção no início do dia e você não deve deixá-los de lado. Quem trabalha em casa ou com parentes também terá uma manhã bem produtiva. Ainda de manhã, a Lua começa um rolê em seu paraíso astral, trazendo mais sorte e facilidades para a sua vida. Use seu carisma para agradar os colegas, os chefes e clientes. Você também pode faturar uma grana extra em jogos e sorteios: faça sua fezinha e bora marcar os migxs tudo nos sorteios do Instagram e do Facebook. Quem sabe, né? Mas é do trabalho que virão as melhores chances de aumentar seus ganhos. Fique atenta às oportunidades e use seus talentos para conseguir uma promoção. À tarde, Sol e Lua em quadratura recomendam cautela com os gastos. Na paquera, seu charme será irresistível e os matches vão surpreender. No romance, muito carinho e sintonia. Mostre o quanto valorize a estabilidade da relação.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você vai acordar com muito entusiasmo e boas ideias para colocar em prática no trabalho. Tá de parabéns, hein, minha filha! Além disso, vai esbanjar simpatia e vai se entrosar bem com todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Com Mercúrio em Virgem, você terá muita facilidade para dialogar e convencer as pessoas, o que tornará qualquer negociação bem mais vantajosa. A Lua na Casa 4 também incentiva você a explorar a sua experiência para brilhar no trabalho. Bom dia para tirar um velho projeto da gaveta e colocar em prática. Terá bons momentos com a família, mas desde que não abuse das suas críticas e exigências: respeite as diferenças sem brigar. À noite, Vênus na Casa 11 vai aumentar a sua popularidade, o que pode atrair novas paquera e amizades. Romance com alguém da turma pode evoluir. A dois, o companheirismo será total.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia começa muito favorável para as suas finanças, especialmente para quem lida com produtos ou serviços caseiros. Ainda de manhã, a Lua chega à sua Casa 3 e aumenta a sua criatividade. Você pode ter boas ideias no trabalho e saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas. Participe mais dos debates e, se estiver em busca de emprego, intensifique os contatos com quem pode ajudar. Você só precisa ter cuidado com o que fala à tarde, pois há grande risco de deixar escapar um segredo e enfrentar transtornos por isso. À noite, parentes podem se opor a alguns de seus planos: converse. Encontros e papos descontraídos vão facilitar as paqueras. Aposte num charme discreto para atrair quem deseja. No romance, o diálogo será um importante aliado, ainda mais se tiver insegurança ou muitas dúvidas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você pode ter uma conversa importante com alguém nas primeiras horas do dia e será uma boa chance de esclarecer algo que ficou pendente. O período da manhã também será positivo para suas finanças, pois a Lua entra na Casa 2 e traz sorte com grana. É pra glorificar de pé, hein?! Agora, o astro forma uma quadratura com o Sol à tarde e isso indica que pode ter problemas com amigos por causa de grana. É melhor não fazer negócios com gente muito próxima se não quiser fazer papel de trouxa. À noite, notícias de alguém que está longe pode mexer com o seu coração: se a saudade apertar, faça contato. Nas paqueras, o Sol garante boa popularidade e a fada sensata Vênus indica que pode conhecer um crush bem parecido com você: invista! Para quem já tem um amor, é hora de valorizar a segurança que a união traz. Estimule o diálogo, o companheirismo e evite tretar por bobagens.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, tá preocupadx com dinheiro? Quem nunca, né? Para hoje o conselho dos astros é refletir sobre o que pode fazer para virar esse jogo. A Lua em Sagitário renova seu otimismo e dá forças para correr atrás dos seus objetivos. Além disso, Mercúrio e Urano trocam likes e também vão influenciar diretamente o trabalho. O primeiro dará clareza para seus objetivos e muita habilidade para defender seus projetos. O segundo ajudará você a agilizar as tarefas. Agora, Urano também pode deixar você um tanto rebelde: para de ser doida, respeite as normas e evite bater de frente com os chefes para evitar problemas. Também é bom tomar seu paracetaloka direitinho e controlar o estresse para não prejudicar a sua saúde. Nas paqueras, seu jeito alegre e alto-astral vai chamar atenção e pode atrair muitos admiradores: escolha um crush e invista. Quem já tem um mozão, contagie o par com seu entusiasmo. Clima quente e sensuellen na intimidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Trabalhar em equipe será uma boa opção no início do dia, mas logo a Lua começa um role no seu inferno astral e você vai sentir uma necessidade maior de ficar de buenas, no seu canto. Respeite o desejo de se isolar e busque um lugar tranquilo para cumprir as suas tarefas. Assim, será mais fácil se concentrar e dar conta do recado. Mercúrio estimula os estudos e indica um bom momento para se aperfeiçoar no que faz ou aprender outro idioma. Mas evite assumir mais tarefas do que pode cumprir, respeite os limites do seu corpo. Agora, nas paqueras, quem dá as cartas é o moderninho Urano, que segue serelepe no seu paraíso astral e promete novidades e boas surpresas. Pode conhecer um crush magia e sentir uma atração irresistível. Também há chance de se envolver num romance secreto: avalie se é melhor se arrepender depois do que passar vontade. Para quem já tem par, Vênus na Casa do Casamento abençoa e protege a união. Não deixe nada abalar a harmonia do casal.





Aquário - 21/01 a 19/02





No início do dia, você pode ter a chance de mexer seus pauzinhos para chegar mais perto de uma promoção. Aja com discrição para não dar ruim. A Lua na Casa 11 vai facilitar as parcerias e avisa que você poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar. Agora, o ela vai se desentender com o Sol à tarde e pode criar tensão nos relacionamentos: é melhor controlar suas reações e pegar leve com as críticas para não terminar em treta. No amor, quem está na pista pode querer continuar assim por um tempo, mas terá muita facilidade para fazer amizades e se aproximar das pessoas na paquera. Você também pode sentir uma atração avassaladora por alguém da turma, algo difícil de disfarçar. A vida a dois deve seguir sem muitas novidades, mas você vai fechar na parceria para o que der e vier. Abuse da criatividade no sexo.



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua troca likes com Plutão e Saturno e vai garantir ótima sintonia com colegas e amigos no começo do dia. Ainda de manhã, nossa fada sensata chega no ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, dá ainda mais força para a sua carreira. Ela acentua suas ambições e você não medirá esforços para alcançar o sucesso. Além disso, Mercúrio está de rolê por sua Casa 7 e vai beneficiar as parcerias em geral. Troque ideias com os colegas, pois isso será bem positivo para os seus projetos. Só precisa ter cuidado com uma sociedade à tarde: o clima pode ficar tenso e vai exigir doses extras de jogo de cintura. No amor, Vênus segue o baile firme e forte no seu paraíso astral e envia ótimas vibrações. O planeta do amor realça seu charme e facilita bastante as paqueras. Também garante mais carinho e romantismo para quem já tem uma relação estável, prometendo boas conversas com o mozão.