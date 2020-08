HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, segura o forninho, Áries! A segundona começa com uma treta entre a Lua e Urano e isso significa que você pode ter alguns gastos inesperados hoje. Mas em trígono com Vênus, a Lua dá sinal verde para fazer uma reforma ou mudança importante em casa. Tudo que fizer para deixar seu lar mais bonito e gostoso fará bem ao seu coração. Mudanças também vão rondar o seu trabalho, mas tudo indica que serão positivas. Para completar, nosso reizinho Marte segue firme no seu signo e fortalece a sua determinação para lutar pelo que deseja. Agora, cuidado para não pagar de doida e bater de frente com chefes e autoridades, pois isso pode trazer aborrecimentos e arrependimentos. No amor, você está superatraente e pode seduzir quem quiser com seu charme. Se estiver de olho em um crush magia, não hesitará em dar o primeiro passo na conquista. Quem já tem um mozão para chamar de seu, vai revelar toda sua paixão e sensualidade também na união. Desejos à flor da pele!





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, meu cristalzinho, a semana começa com a Lua brilhando serelepe na sua Casa 7 e estimulando as parcerias. Por isso, a recomendação é se unir aos colegas para alcançar as metas em comum. Trabalhar em equipe e trocar ideias deve garantir resultados positivos para todos e você ainda pode aprender com a experiência dos outros. Hoje também alguns astros podem despertar saudade ou preocupação com alguém que mora longe. Faça contato para acalmar seu coração. Se você procura um novo amor, ao céu convida a sair da mesmice. Experimente conhecer outras pessoas, mesmo que seja pelas redes sociais ou aplicativos de namoro, por conta da pandemia. Numa dessas, pode conhecer um crush que se encaixe perfeitamente nos seus ideais. Para quem já tem par, a Lua envia boas vibes para a vida a dois e, em harmonia com outros astros, promete um dia de muita sintonia e cumplicidade. Abra seu coração para quem ama e fale das suas emoções.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Tá de parabéns, hein, Gêmeos! Você vai iniciar a semana com muita disposição para encarar o trabalho. Deve até ter cuidado para não assumir compromissos demais e acabar se sobrecarregando. Respeite seus limites, especialmente os limites do corpo. A Lua na Casa 6 avisa que é tempo de cuidar bem da saúde e equilibrar melhor os deveres com os prazeres. Agora, infelizmente, o dia não será perfeito sem defeitos. Aceita que dói menos! É que Marte reina na sua Casa 11 e treta com Saturno, o que pode causar conflitos nas amizades ou parcerias de trabalho. Procure ser mais flexível e ceder um pouquinho se quiser manter as relações em paz. No amor, atração por alguém da turma ficará mais forte e pode ser difícil resistir à paixão. Você também pode se interessar por alguém do trabalho e o céu dará a maior força. Na vida a dois, colabore com seu bem em tudo que puder. Emoções intensas na intimidade: quebre a rotina no sexo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma ótima opção para você nesta segundona. Vários astros vão facilitar as parcerias e a Lua, no seu paraíso astral, dará carisma de sobra para se entender com todo mundo. Mas atenta: o céu avisa que nem tudo será perfeito sem defeitos e que será preciso vencer alguns desafios para manter a harmonia nas relações. Maneire no ódio diesel e evite atitudes autoritárias e impacientes. Mas se mantiver o bom humor e demonstrar seu carinho, vai tirar de letra qualquer conflito. No amor, quem manda o papo reto é a Lua, que acentua seu charme e, em harmonia com outros astros, indica boas surpresas para o seu coração. Aguarde novidades na paquera e na vida social. Um namoro recente tem tudo para ficar sério e pode ser com alguém da turma. Na união, só não vale medir forças com seu bem. Revele seu lado mais carinhoso, romântico e seducente.

Leão - 22/07 a 22/08





Você pode tomar algumas providências importantes para sua casa ou família neste início de semana. Fada sensata que fala, né? Isso porque a Lua está de rolê por sua Casa 4, colocando a família em primeiro lugar e você fará tudo que puder para garantir o bem-estar dos parentes. No fim do dia, a Lua em trígono com Netuno deve favorecer uma reconciliação com parentes: dê o primeiro passo para se acertar com quem estima. Na vida profissional, quem trabalha fora poderá resgatar e realizar um antigo projeto ou pode se destacar com a experiência que adquiriu num emprego anterior. Pode iniciar um curso interessante, mesmo que não tenha nada a ver com a sua profissão. Na paquera, Marte na Casa 9 incentivará você a procurar alguém que tenha ideias e costumes parecidos com os seus. Você também pode se interessar por um romance secreto. A dois, vai preferir um programinha calmo e caseiro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Criatividade, raciocínio rápido e facilidade para aprender farão você se destacar no trabalho. A Lua na Casa 3 também melhora o seu poder de comunicação, o que deve facilitar bastante seus contatos, vendas e os acordos em geral. Você terá muita habilidade para negociar, pechinchar e convencer os outros, o que garante conversas promissoras no emprego. Pode ganhar uma grana inesperada, mas deve ter cuidado para não torrar tudo com supérfluos: faça seu pé-de-meia. Nas paqueras, será mais fácil puxar papo e se aproximar de quem deseja. O diálogo também vai beneficiar o romance e deixará a sintonia com seu bem ainda mais afinada. É uma boa fase para falar do futuro e fazer planos para a relação. Aproveite também para dizer o que sente e declarar todo o seu amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Você vai iniciar a semana com muita motivação para batalhar por uma vida melhor. A Lua na Casa 2 estimula as finanças e incentiva você a cuidar melhor do dinheiro. Pode ganhar uma grana extra de herança, presente, prêmio ou gratificação. Ou pode conquistar uma promoção no trabalho, que virá acompanhada de um bom aumento salarial. É pra glorificar de pé, hein? Até porque, promoção no trabalho sem aumento de salário é cilada, né? Ainda nas finanças, os astros avisam que você também pode arranjar uma grana extra fazendo algo lucrativo em casa nas horas vagas ou, ainda, com um bico ou segundo emprego. Ou seja, você terá boas chances de faturar, mas terá que batalhar por isso. Quem tem sociedade com parentes precisa ter jogo de cintura para evitar atritos: saiba negociar e ceder. No amor, vai querer segurança e lealdade e dificilmente se interessará por aventuras. Para quem já tem um mozão, Marte na Casa 7 garante muita paixão e sedução na vida a dois. Não trete à toa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os astros garantem muita disposição e determinação para você encarar a semana. A Lua reina no seu signo e reforça seus talentos, enquanto nosso reizinho Marte está de rolê por sua Casa 6 e acentua seu espírito guerreiro e batalhador. Pode arranjar um novo emprego ou começar uma nova fase no trabalho. Se for preciso aprender outra função, a fada sensata Vênus está na sua Casa do Conhecimento e vai abrir os caminhos para isso. Agarre qualquer oportunidade de fazer cursos e treinamentos. O único alerta do céu vem de Saturno, o planeta mais ranzinza do Zodíaco, que hoje faz quadratura com a Lua e avisa que pode ter problemas com fofocas ou mal-entendidos. Tá amarrado! Aposte em uma boa conversa para esclarecer as coisas. No amor, vários astros estão aglomerados na sua Casa 3 e indicam bons papos na paquera e forte atração por colega. Para quem já tem par, o diálogo será um bom aliado: controle a teimosia e converse sem discutir.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Eita, Sagita, a Lua começa a semana no seu inferno astral e recomenda prudência e discrição. Você vai se concentrar e trabalhar melhor se puder ficar longe de tumultos e se isolar num canto tranquilo. A boa notícia é que ela está em harmonia com a fada sensata Vênus na sua Casa 8, o que pode ajudar você a refletir melhor sobre os problemas e encontrar soluções definitivas para eles. Há boas chances de cortar um mal pela raiz. Outra indicação importante vem da Casa 2, onde Saturno, Júpiter e Plutão estão mancomunados e aconselham a cuidar melhor do dinheiro. É bom controlar bem os gastos para não passar nervoso parcelado em 48 vezes no crédito. No amor, a paixão ronda a sua vida e pode surpreender na paquera. Um romance secreto ou proibido será tentador e será quase impossível resistir. No romance, não dê espaço para dúvidas ou ciúme: converse. Use e abuse do seu poder de sedução.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, trabalhar em equipe nesta segundona pode facilitar bastante a sua jornada rumo aos seus objetivos. A Lua na Casa 11 favorece as parcerias e deve ajudar você a encontrar bons aliados para o que precisar. E ela está em trígono com Vênus, que na Casa 7 estimula ainda mais a cooperação. Feche na parceria com seus colegas ou com pessoas de confiança. E se você está pensando em iniciar uma sociedade, mete o pé, minha filha! Tem tudo para dar certo. Na hora do almoço, Marte vai se desentender com Saturno e deixar o clima indigesto em família. Tome seu paracetaloka direitinho, controle as suas reações e evite levar tudo a ferro e fogo. Saiba ouvir e ceder para restabelecer a paz em casa. Mais tarde, aceite convites da turma bater papo, mesmo que for pelo zap ou pelas redes sociais. Isso pode, inclusive, dar uma boa animada nas paqueras. A vida a dois conta com as boas vibes de Vênus, que reforça o amor e a harmonia com seu bem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você vai começar a semana com pique total para investir no trabalho e nos seus objetivos mais ambiciosos. Lua e Vênus trocam likes e indicam que pode ter boas oportunidades de se destacar no emprego, chamar a atenção dos chefes e até conseguir uma promoção. Mas atenta: o sucesso vai exigir dedicação e esforço, mas seu empenho será valorizado e pode até render uma grana a mais no fim do dia. Agora, é bom ter muito cuidado com o que vai dizer para não se envolver em fofocas, mentiras e intrigas. Guarde bem um segredo e não comente seus planos com ninguém, muito menos com gente falsiane. Fofocas também podem prejudicar a sua vida amorosa, ainda mais se anda se encontrando alguém às escondidas. Romance com colega recebe bons estímulos. Na vida a dois, valorize o diálogo e não deixe nada malresolvido. A confiança mútua será essencial.



Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, a Lua reina na sua Casa 9 nesta segundona e estimula o aprendizado. É um bom dia para retomar os estudos e buscar cursos que possam abrir novas portas para você na profissão. Tudo que fizer para investir para melhorar o seu currículo pode te ajudar a subir na vida e construir um futuro melhor. Agora, nas finanças, quem manda é nosso reizinho Marte, que brilha na sua Casa 2 e aconselha a controlar melhor os gastos. Além disso, ele avisa que é melhor não misturar dinheiro com amizade se não quiser fazer papel de trouxa e passar nervoso parcelado em 48 vezes no crédito. Por outro lado, o astro dá a maior força para investir em um negócio lucrativo, mas pede para não agir por impulso: avalie os riscos antes de começar. No amor, Vênus no seu paraíso astral realça seu charme e promete boas surpresas na conquista. Pode conhecer alguém que se encaixe perfeitamente nos seus ideais. Quem já tem seu par atravessa uma fase romântica e carinhosa. Momentos de muita harmonia e companheirismo a dois..